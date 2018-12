Museumsquartier als Standort für Kunsthalle Wien nicht geeignet

Scheidender Direktor Schafhausen beklagt "dysfunktionale Situation" und hofft auf neuen Standort unter neuer Leitung

Wien – Die neue Leitung der Kunsthalle Wien, die derzeit gesucht wird, wird 2020 "keine Leichen, Aliens oder Verpflichtungen vorfinden, die hier irgendwo rumliegen". Das kündigte der im März 2019 scheidende Direktor Nicolaus Schafhausen am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz an, wo er sich erneut für einen neuen Standort der Institution aussprach. Über persönliche Zukunftspläne hielt er sich bedeckt.

Stattdessen unterstrich der 53-jährige Deutsche erneut die "dysfunktionale Situation im Museumsquartier" sowie die Problematik am Standort Karlsplatz, wo man aus konservatorischen Gründen weder Fotografie noch Malerei zeigen könne. "Auch die freien Mittel schrumpfen von Jahr zu Jahr", verwies der Direktor, der seinen vorzeitigen Rücktritt im Frühjahr bekannt gegeben hat, auf die seit Jahren gleich gebliebene Subvention von 3,85 Mio. Euro, um deren Erhöhung auf über 4 Mio. Euro man "schon lange" angesucht habe. Für 2019 gebe es nach wie vor keine verbindliche Zusage von der Stadt Wien, was die Planung – auch wenn es sich nur mehr um einen formalen Akt handle – für das nächste Jahr erschwert habe.

"Die Weihnachtsmarktstände werden jedes Jahr höher"

Was die Standortfrage der Kunsthalle betrifft, freut sich Schafhausen über eine "neue Dynamik", die mit Antritt von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) Einzug gehalten habe. Das Museumsquartier sei als Heimat der Kunsthalle ungeeigneter denn je. Durch Events wie aktuell den Weihnachtsmarkt verlören die dort ansässigen Museen an Sichtbarkeit, "die Stände werden jedes Jahr größer und höher". Und "hinter dieser barocken Fassade erwartet sich niemand zeitgenössische Kunst", spielte er auf ein ganzjähriges Problem der Kunsthalle an. Die Bespielung der Hallen E und F geschehe – abgesehen von den Wiener Festwochen und ImPulsTanz – "diametral zu unserer Publikumszusammensetzung", zudem verfüge man vor Ort über keine Büros sowie keine Flächen für Vermittlung, Performances, Vorträge oder kleinere Ausstellungen.

Libelle am Leopold Museum mache Haus zum "sichtbarsten Event-Tempel"

Auch die derzeit in Bau befindliche "Libelle" auf dem Leopold Museum sieht er in keinem günstigen Licht, damit werde das Leopold Museum zum "sichtbarsten Event-Tempel" im Museumsquartier. Der Wechsel an der Spitze der Kunsthalle sei nun ein guter Anlass, um das Museumsquartier zu verlassen. An einen künftigen Standort habe er lediglich den Wunsch, "dass er in der Nähe einer U-Bahn-Station" ist. Pläne, auf das Areal am Hauptbahnhof oder zu den Marx Hallen zu siedeln, seien allesamt gescheitert.

Kritisch sieht Schafhausen die Aufforderung seitens der Kulturpolitik, die Sprache der Kunsthalle "breitenwirksamer, vereinfachter und weniger abstrakt" zu gestalten. "Ich nehme das zur Kenntnis. Aber für mich ist das der falsche Ansatz. Zeitgenössische Kunst ist kompliziert." Zudem vermittle man die Inhalte ja nicht nur auf Deutsch, sondern in Hinblick auf die Internationalität und Heterogenität des Publikums stets zumindest zweisprachig.

Den laufenden Ausschreibungsprozess kommentiert Schafhausen mit dem Verweis, dass die Kunsthalle zwar die Ausschreibung bezahle, mit dem Wording und der Platzierung in lokalen und internationalen Medien derselben jedoch nichts zu tun habe. Ebenso sei die Kunsthalle für die Kosten des Thinktanks aufgekommen, an dem der scheidende Direktor an der Seite mehrerer Experten teilnahm.

Besucherzahlen auf Vorjahresniveau

Auf sein "hervorragendes Team" komme viel Arbeit zu, da die Mitarbeiter nicht nur das Programm 2019 umsetzen, sondern auch die künftige Leitung in der Planung für 2020 unterstützen werden. Das heute vorgestellte Jahresprogramm soll als Rückschau fungieren und vor Augen führen, "wie wir grundsätzlich gearbeitet haben". Die Besucherzahlen entwickeln sich laut Schafhausen ähnlich wie in den Vorjahren, bis zum Ende des Jahres rechnet man mit 70.000 bis 80.000 Eintritten.

Über seine Zukunftspläne wollte Schafhausen nicht näher eingehen. Er werde jedenfalls keine Position übernehmen, die mit jener in der Kunsthalle vergleichbar wäre. Fix ist eine Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum in München, wo er Ende nächsten Jahres ein Projekt mit der dortigen Direktorin Mirjam Zadoff realisieren wird. (APA, 4, 12. 2018)