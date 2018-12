Coca-Cola findet gefälschtes Anti-AfD-Plakat "nicht falsch"

Initiative warb mit Coca-Cola-Logo und Weihnachtsmann gegen die AfD

Berlin – "Für eine besinnliche Zeit: Sag' Nein zur AfD!" – ein Plakat mit dieser Aufschrift, einem Coca-Cola-Logo und einem Weihnachtsmann ist am Montag in Berlin aufgetaucht. Was wie eine Werbung des Getränkeherstellers aussieht, ist in Wahrheit eine Aktion der Initiative #AfDentskalender.

Aktivisten wollen bis 24. Dezember täglich mit Aktionen gegen die AfD auf sich aufmerksam machen und ihre Aktivitäten auf der Website teilen. Public Affairs & Communications Director bei Coca-Cola Deutschland retweetete das Bild mit dem Kommentar "Nicht jedes Fake muss falsch sein". Der offizielle Account von Coca-Cola teilte wiederum diesen Tweet.

(red, 4.12.2018)