COP 24: Wetterextreme trafen Entwicklungsländer besonders hart

Puerto Rico war laut dem Klimarisiko-Index von Germanwatch am schwersten betroffen

Katowice – Stürme, Starkregen, Hitze und Dürre haben in den vergangenen 20 Jahren Entwicklungsländer besonders stark getroffen. Unter den zehn Ländern mit den größten Extremwetterschäden waren 2017 acht Entwicklungsländer, geht aus dem am Dienstag bei der UN-Klimakonferenz in Katowice veröffentlichten Klimarisiko-Index der Organisation Germanwatch hervor.

Puerto Rico, Honduras und Myanmar stehen an der Spitze, gefolgt von Haiti, den Philippinen, Nicaragua, Bangladesch, Pakistan, Vietnam und dem Inselstaat Dominica. Deutschland liegt auf Platz 25 und damit deutlich vor der Schweiz (41) und Österreich (51). Mit mehr als 11.500 Todesopfern und Schäden im Wert von mehr als 375 Milliarden Dollar (331 Milliarden Euro) gehörten die Schäden 2017 – unter Berücksichtigung der von Land zu Land teils sehr unterschiedlichen Kaufkraft – nach Angaben von Germanwatch zu den verheerendsten der jüngeren Geschichte.

Auch Industriestaaten immer härter betroffen

"Auch reiche Industriestaaten werden vom Klimawandel immer härter getroffen", sagt Germanwatch-Experte David Eckstein. "Dass die Stürme an Intensität bei Windgeschwindigkeiten und Niederschlägen zunehmen, deckt sich mit den Prognosen der Klimawissenschaft." Aufgrund der Rekorddürre und extremen Hitze in diesem Jahr sei im nächsten Index damit zu rechnen, dass europäische Länder noch mehr in den Fokus geraten.

Puerto Rico und Dominica wurden im Herbst 2017 von Hurrikan Maria verwüstet. Mit fast 3.000 Toten traf es Puerto Rico so schwer, dass das Land in der Betrachtung der vergangenen 20 Jahre ganz nach oben rückte. Der Klimarisiko-Index basiert auf der Natcatservice-Datenbank des Rückversicherers Munich Re und Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Mehr als 11.500 Ereignisse

In den vergangenen 20 Jahren gab es laut der Analyse mehr als 11.500 Extremwetterereignisse, bei denen mehr als 526.000 Menschen starben. Die Sachschäden beliefen sich, ausgedrückt in Kaufkraftparitäten, auf 3,5 Billionen Dollar (3,1 Billionen Euro).

Die Verfasser betonen, dass die Daten keine "einfache Aussage" darüber erlauben, welcher Anteil der Wetterextreme direkt auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Es sei auf diese Weise aber möglich, "ein Bild der Verwundbarkeit der Staaten" gegenüber diesen Entwicklungen zu zeichnen. (APA, 4.12.2018)