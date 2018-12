Eva Demski erhält George-Konell-Preis 2018

Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert

Wiesbaden – Die deutsche Schriftstellerin Eva Demski erhält den diesjährigen George-Konell-Preis 2018 für ihr literarisches Gesamtwerk. Der Wahl-Frankfurterin wird die Auszeichnung am 12. Dezember in Wiesbaden verliehen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Seit 1998 wird der mit 5.000 Euro dotierte Preis alle zwei Jahre zum Andenken an den 1991 verstorbenen Schriftsteller George Konell vergeben.

Die Entscheidung für den zum elften Mal vergebenen Literaturpreis an Demski verband die Jury mit einer Würdigung für eine "präzise und unerschrockene Beobachterin ihrer Welt". Die 74-Jährige habe die Fähigkeit, in ihren Büchern lässig die Hochkultur mit dem Populären, sowie die Literatur mit dem Alltag zu verknüpfen.

Demski legte ihren ersten Roman "Goldkind" 1979 vor. Zuletzt hat sie 2017 ihre Lebenserinnerungen "Den Koffer trag ich selber" veröffentlicht. Zu ihren bisherigen Auszeichnungen zählt unter anderem der "Preis der Frankfurter Anthologie". (APA/dpa, 4.12.2018)