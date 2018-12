Erste Programminfos gibt es im Frühjahr

Wien – Zwei Musikerinnen werden sich im kommenden Jahr um das Programm des Wiener Popfests am Karlsplatz kümmern: Mira Lu Kovacs, Mastermind der Band Schmieds Puls, und Yasmin Hafedh, besser bekannt als Rapperin Yasmo, wurden am Dienstag per Aussendung als Kuratorinnen des Gratis-Festivals vorgestellt. Das zehnte Popfest findet von 25. bis 28. Juli 2019 statt. Erste Programminfos gibt es im Frühjahr. (APA, 4.12.2018)