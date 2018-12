Neuer Besucherrekord bei Wien Modern

Bei der 31. Ausgabe des Musikfestivals wurden 31.491 Besucher bei 124 Veranstaltungen gezählt. Die Auslastung liegt mit 84,4 Prozent knapp unter dem Vorjahr

Wien – Die 31. Ausgabe des Neue-Musik-Festivals Wien Modern ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt konnte man bei 124 Veranstaltungen 31.491 Besucher begrüßen, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Die Auslastung lag mit 84,4 Prozent geringfügig unter dem Vorjahr (85,5 Prozent), als 20.247 Besuchern bei 106 Programmpunkten gezählt wurden.

Bei Veranstaltungen mit Kaufkarten ist die Besucherzahl von 17.338 auf 19.877 ebenso gestiegen wie bei jenen mit freiem Eintritt, die heuer wieder massiv ausgebaut wurden. Hier zählte man 11.614 Besucher (2017: 2.909).

"Ich bin sehr glücklich über den starken Publikumszuspruch und das sehr positive Echo von Publikum und Medien", so der künstlerische Leiter Bernhard Günther. "Ganz besonders freut mich die neue Qualität der Projekte mit jungen Musikerinnen und Musikern in den herausragenden Kooperationen mit den Musikuniversitäten und Musikschulen in Wien, die nächstes Jahr bis Graz ausgebaut werden sollen." Das 32. Festival soll von 31. Oktober bis 30. November 2019 über die Bühne gehen. (APA, 4.12.2018)