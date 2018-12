EuGH-Anwalt: London kann Brexit-Antrag einseitig zurücknehmen

Einem Gutachten des EuGH-Generalanwalts zufolge könnte Großbritannien ohne Zustimmung der anderen EU-Staaten den Austrittsantrag zurückziehen

Luxemburg – Großbritannien kann, sollte es das wollen, auch einseitig seinen Austrittsantrag zurückziehen. Die Zustimmung der anderen 27 EU-Mitglieder sei dafür nicht nötig, hieß es in einem Gutachten des EuGH-Generalanwalts Manuel Campos Sánchez-Bordona vom Dienstag. Die Möglichkeit bestehe demnach bis zum förmlichen Abschluss eines Abschlussvertrages.

Abgeordnete aus Schottland, das gegen den Brexit ist, hatten diesbezüglich beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefragt – in der Hoffnung, dass durch die Möglichkeit des einseitigen Ausstiegs ein zweites Brexit-Referendum wahrscheinlicher wird, in dem die Briten für einen Verbleib in der EU stimmen könnten. Der EuGH ist an die Empfehlungen seiner Generalanwälte nicht gebunden, folgt diesen in der Regel aber.

Zustimmung im Parlament ungewiss

Für die EU-27 ist diese Rechtsmeinung ein Rückschlag. EU-Kommission und EU-Rat vertraten die Auffassung, dass der EU-Vertrag nur eine vom Europäischen Rat einstimmig beschlossene Rücknahme zulasse. London hat allerdings bisher nicht angedeutet, einen Rückzug aus dem Austrittsantrag in Erwägung zu ziehen.

Im Gegenteil: Die Regierung von Theresa May lässt ab Dienstag das Unterhaus zusammenkommen, um über den Deal mit der EU zu diskutieren, den May ausgehandelt hat. Am Dienstag kommender Woche soll darüber abgestimmt werden. Bis dahin hat May noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten – bisher gehen Schätzungen des Stimmverhaltens einzelner Abgeordneter von einer Ablehnung aus. (red, 4.12.2018)