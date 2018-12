Frankreich will Erhöhung der Benzinsteuer vorerst aussetzen

Regierung geht nach teils gewaltsamen Demonstrationen auf die "Gelbwesten" zu, wie die AFP berichtet

Paris – Frankreichs Regierung will die für 2019 geplante Erhöhung der Benzinsteuer vorerst aussetzen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Premier Edouard Philippe soll den Schritt "Le Monde" zufolge später am Dienstag offiziell bekanntgeben. Nach den teils gewaltsamen Protesten der "Gelbwesten" vom Wochenende gegen die Erhöhung der Benzinsteuer geht die Regierung damit auf die Demonstranten zu.

Die französische Regierung hatte sich bereits zuvor um eine Entspannung im Konflikt mit der "Gelbwesten" bemüht. Nach einem Krisentreffen von Präsident Emmanuel Macron, Premier Philippe und mehreren Ministern im Elysée-Palast verlautete am Montagabend aus Philippes Umfeld, der Regierungschef wolle rasch "Maßnahmen" verkünden.

Gespräch aus "Sicherheitsgründen" abgesagt

Für Dienstag war eigentlich ein Treffen Philippes mit Delegierten der "Gilets Jaunes" geplant. Diese sagten das Gespräch am Montagabend jedoch kurzfristig ab. Zwei Vertreter der Protestbewegung gaben "Sicherheitsgründe" dafür an. Sie seien von Hardlinern bedroht worden, weil sie mit Regierungsvertretern sprechen wollten.

Am vergangenen Samstag war es zu Krawallen und Ausschreitungen inmitten der französischen Hauptstadt gekommen, bei denen auch der Triumphbogen beschädigt worden war. Das Büro von Bürgermeisterin Anne Hidalgo geht inzwischen von Schäden in Höhe von bis zu vier Millionen Euro aus. (red, 4.12.2018)