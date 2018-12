Frankreich will Erhöhung der Benzinsteuer vorerst aussetzen

Die Regierung geht nach teils gewaltsamen Demonstrationen auf die Gelbwesten zu, berichtete die AFP

Paris – Frankreichs Regierung will die für 2019 geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Diesel und Benzin um mehrere Monate verschieben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Premier Edouard Philippe soll die Aussetzung der geplanten Erhöhung "Le Monde" zufolge voraussichtlich noch am Dienstag ankündigen. Nach den teils gewaltsamen Protesten der Gelbwesten vom Wochenende gegen die Steuererhöhung geht die Regierung damit auf die Demonstranten zu.

Die Regierung hatte sich bereits zuvor um eine Entspannung bemüht. Nach einem Krisentreffen von Präsident Emmanuel Macron, Premier Philippe und mehreren Ministern im Elysée-Palast verlautete am Montagabend aus Philippes Umfeld, dass der Regierungschef rasch Maßnahmen verkünden wolle. Damit solle ermöglicht werden, dass eine geplante dreimonatige Gesprächsphase mit der Protestbewegung geregelt ablaufen könne.

Gespräch aus "Sicherheitsgründen" abgesagt

Für Dienstag war eigentlich ein Treffen Philippes mit Vertretern der Protestbewegung geplant. Diese sagten das Gespräch am Montagabend jedoch kurzfristig ab. Zwei von ihnen gaben Sicherheitsgründe dafür an. Sie seien von Hardlinern bedroht worden, weil sie mit Regierungsvertretern sprechen wollten.

Die Proteste gegen hohe Kraftstoffpreise, Steuern und Lebenshaltungskosten halten schon seit rund zweieinhalb Wochen an. Am Samstag war es zu Krawallen und Ausschreitungen Mitten in Paris gekommen, bei denen auch der Triumphbogen beschädigt wurde. Das Büro von Bürgermeisterin Anne Hidalgo geht inzwischen von Schäden in Höhe von bis zu vier Millionen Euro aus. Am Montag wurden zwei Demonstranten wegen Ausschreitungen in Puy-en-Velay zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. (red, APA, 4.12.2018)