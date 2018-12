Mikl-Leitner zu Waldhäusl: "Wer Verantwortung abgibt, hat auch Ressort abzugeben"

Niederösterreichs Landeshauptfrau fordert den umstrittenen Landesrat auf, "Verantwortung für eine ordnungsgemäße Versorgung" zu übernehmen

St. Pölten – Kurz vor der Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung am Dienstagmorgen hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ein Ultimatum gestellt: Er müsse die "Verantwortung für eine ordnungsgemäße Versorgung dieser unbegleiteten Minderjährigen" übernehmen, die zunächst in der umstrittenen Asylunterkunft Drasenhofen untergebracht waren, forderte Mikl-Leitner. "Wer seine Verantwortung abgibt, hat auch sein Ressort abzugeben", schrieb Niederösterreichs Landeshauptfrau auf Facebook.

Waldhäusl hatte in der "Zeit im Bild 2" am Freitag noch erklärt, mit der Verlegung der Jugendlichen aus dem Quartier Drasenhofen sei er nicht mehr zuständig. Am Montag legte er in einer Aussendung nach: Landeshauptfrau Mikl-Leitner scheine der Schutz der Täter wichtiger zu sein als jener der Opfer und der Bevölkerung. Er hoffe nur, dass sie "dann die Verantwortung übernimmt und die Konsequenzen zieht, wenn wieder gewalttätige Übergriffe passieren".

Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) verteidigte in der ZiB2 am Freitag die Unterkunft in Drasenhofen.









Zuvor war die Kinder- und Jugendanwaltschaft nach einem Lokalaugenschein zu dem Schluss gekommen, dass der Zustand im Quartier Drasenhofen – etwa Stacheldraht rund um den ehemaligen Grenzposten sowie der "Anschein des Freiheitsentzugs" – mit Jugendrechten nicht vereinbar sei. Das Quartier soll nach der Räumung vom Freitag vorerst stillgelegt werden.

Anzeige gegen Waldhäusl

Waldhäusl hatte noch am Montag Rücktrittsaufforderungen im Zusammenhang mit der Debatte um Drasenhofen zurückgewiesen und erklärt, er erwarte nicht, dass ihm die Kompetenzen entzogen werden.

Eine vom Wiener Rechtsanwalt Georg Zanger eingebrachte Anzeige wegen Freiheitsentzugs gegen Waldhäusl hält der Landesrat selbst für kein Problem: Das Sicherheitspersonal in Drasenhofen hätte nicht den Auftrag gehabt, die Jugendlichen festzuhalten, sagte er zu Ö1. Die Unterkunft in Drasenhofen werde auf Eis gelegt, könne aber bei Bedarf jederzeit aktiviert werden, hieß es aus Waldhäusls Büro. (red, 4.12.2018)