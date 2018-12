Fall Khashoggi: CIA-Chefin Haspel wird US-Senatoren unterrichten

Geheimdienst belastet laut Medienberichten Saudi-Arabiens Kronprinzen schwer

Washington/Istanbul – CIA-Chefin Gina Haspel wird US-Senatoren über die Erkenntnisse ihres Geheimdienstes zur Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi unterrichten. Haspel werde am Dienstag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) eine "kleine Gruppe" von Parlamentariern informieren, sagte der republikanische Senator Bob Corker am Montag in Washington.

Zuvor hatte die US-Zeitung "Wall Street Journal" über das Treffen berichtet. US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Jim Mattis hatten vergangene Woche mit Senatoren über den Fall Khashoggi und die US-Beziehungen zu Saudi-Arabien gesprochen. CIA-Chefin Haspel blieb dem Treffen aber fern und verärgerte damit viele Senatoren.

Elf Nachrichten

Medienberichten zufolge geht die CIA mit "mittlerer bis hoher" Sicherheit davon aus, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman die Tötung des Regierungskritikers Khashoggi anordnete. So soll der Thronfolger vor und nach der Tat mindestens elf Nachrichten an seinen Berater Saud al-Kahtani verschickt haben, der das 15-köpfige Tötungskommando gesteuert haben soll.

Khashoggi war am 2. Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Erst nach wochenlangem internationalem Druck gab Riad zu, dass Agenten des Königreichs den Journalisten töteten. Die saudi-arabische Führung weist aber den Vorwurf zurück, die Tötung angeordnet zu haben. US-Präsident Donald Trump hat sich von den in Medienberichten enthüllten Erkenntnissen der CIA distanziert und hält an der engen Partnerschaft zu Saudi-Arabien fest. (APA, 4.12.2018)