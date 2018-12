ÖSV-Läuferin Scheyer nach Sturz schwer verletzt

Kreuzband und Innenmeniskus gerissen, Saison für Speedspezialistin vorbei

Hochrum bei Innsbruck – Christine Scheyers Sturz im Super-G von Lake Louise hat schlimme Folgen: Die Speedspezialistin erlitt einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie eine Impressionsfraktur des Oberschenkels. Zudem ist der Innenmeniskus der 24-Jährigen eingeklemmt, Scheyers Skisaison ist beendet.

ÖSV-Arzt Christian Hoser wird die Vorarlbergerin am Mittwoch operieren – jedenfalls am Meniskus, wenn es die Schwellung zulässt, auch bereits das Kreuzband, gab der ÖSV bekannt. Es ist dies bereits die dritte Knieverletzung in Scheyers Karriere. (red, 3.12.2018)