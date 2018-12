Rote-Rüben-Ketchup & scharfe Quitte aus dem Glas

foto: petra eder

Das Ganze so lange pürieren, bis ein sehr feines Mus entstanden ist.

Das dauert bei den Rüben gerne etwas länger. Stärke in einer Tasse in etwas kaltem Wasser anrühren und zum Großteil unter die Masse geben. Wieder zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren 3 bis 4 Minuten kochen. Sie merken es, wenn die Stärke anzieht und eine cremige Konsistenz entsteht. Gegebenenfalls weitere gelöste Stärke zugeben. Das fertige Ketchup kochend heiß mit Hilfe des Abfülltrichters und des Schöpflöffels in die Flaschen oder Gläser abfüllen und diese sofort verschließen.

Da das Ketchup nicht sehr viel Zucker und/oder Essig enthält, können Sie es zur Sicherheit abgefüllt nochmals 30 Minuten einkochen. Daher eignen sich auch Einmachgläser.

Das Rote-Rüben-Ketchup passt laut den Autorinnen gut zu Lammfleisch, macht sich unserer Meinung nach aber auch ausgezeichnet zu geräucherter Entenbrust.