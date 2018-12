Vier Gründe, im Jahr 2019 wirtschaftlich auf der Hut zu sein

Der nächste Abschwung rückt näher. Offen bleibt, wann er eintritt – und wie die vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen reagieren

Einer Börsenweisheit zufolge verhält es sich mit Crash-Propheten wie mit stehengebliebenen Uhren: Zweimal am Tag liegen sie richtig. Wer stets vor der nächsten Krise warnt, wird irgendwann recht behalten. Derzeit leidet sowohl der Zyklus der Konjunktur als auch jener der Börse bereits an fortgeschrittener Altersschwäche – und im Lauf des Jahres 2018 mehrten sich die Warnsignale für eine nahende Trendwende nach unten. Die Wall Street rutschte gegen Ende des Jahres in negative Terrain, in Europa ging es ebenfalls mehrheitlich bergab. Es ist zwar nicht ausgemacht, dass sich diese durchwachsene Tendenz fortsetzt, dennoch sollten Investoren mit erhöhter Vorsicht auf das Jahr 2019 blicken. Ein Überblick, was für einen Abschwung spricht.

illustration: getty images / ikon images / alex williamson Einem Sprichwort zufolge sind Crash-Propheten wie stehengebliebene Uhren: Zweimal am Tag liegen sie richtig.

Konjunktur

Obwohl das leicht negative Wachstum der deutschen Konjunkturlokomotive im dritten Quartal unter Ökonomen als Ausreißer gilt, der den Problemen der Autoindustrie im Zuge der neuen Abgastests geschuldet ist, zeigt die wirtschaftliche Abkühlung im Nachbarland doch, dass die Zeit der Hochkonjunktur auf ihr Ende zugeht. Die gute Nachricht: Auch im nächsten Jahr soll die Wirtschaft beiderseits des Atlantiks noch wachsen, und vor 2020 geben Ökonomen einer möglichen Rezession in den USA keine Chance. Die weniger gute: Die Aktienmärkte schmieren in der Regel bereits mit einem Vorlauf von etlichen Monaten vor einem tatsächlichen Konjunktureinbruch ab. Zudem gelten Volkswirte als nicht allzu treffsicher, wenn es um das Vorhersagen von Rezessionen geht.

Auch die Berichtssaison zum dritten Quartal sorgte bei den Aktionären in Europa für lange Gesichter. Im marktbreiten Index-Stoxx-600 lag die Anzahl der Unternehmen, welche die Prognosen übertrafen, nur um sieben Prozent über jenen, die sie verfehlten – der tiefste Wert seit Ende 2015. Die Konjunkturabkühlung schlage stärker als erwartet auf die Firmenbilanzen durch, heiß es aus der Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS. Zudem reagieren laut Goldman Sachs Investoren nervöser als üblich auf die Veröffentlichung von Unternehmenszahlen: Normal sei ein Ausschlag von etwas über drei Prozent, derzeit liege der Wert bei vier Prozent. Unterm Strich sollen die Gewinne der Indexunternehmen heuer noch um gut acht Prozent steigen – allerdings nach einem fast 16-prozentigen Zuwachs im Jahr zuvor.

Nach der Finanzkrise herrschte weitgehende Einigkeit, dass ungezügeltem Kredit- und Schuldenwachstum Einhalt geboten werden sollte. Passiert ist das Gegenteil: Daten des Internationalen Währungsfonds zufolge lag die globale Verschuldung im Vorjahr bei 225 Prozent der Wirtschaftsleistung – und damit deutlich über jenen 179 Prozent, die 2007 unmittelbar vor dem Ausbruch der Finanzkrise ausgewiesen wurden. Dabei haben sich zwar seither die Haushalte etwas entschuldet, was von Staaten und Unternehmen überkompensiert wurde. In Europa gilt Italien als Achillesferse, aber auch in den USA hat sich der Schuldenberg binnen zehn Jahren auf 21,5 Billionen Dollar verdoppelt, und Präsident Donald Trump treibt die Außenstände durch seine Steuerreform weiter in die Höhe.

Während die Europäische Zentralbank die Anleihenkäufe zu Jahresende auslaufen lässt und im nächsten Jahr das Ende der Nullzinsphase anpeilt, ist die US-Notenbank Fed mit einem Leitzins von mehr als zwei Prozent um einige Schritte weiter. Ihr Chef Jerome Powell will den Kurs sanft dosierter Zinserhöhungen beibehalten – ganz zu Trumps Ärgernis. "Für mich ist die Fed das größte Risiko", wetterte der US-Präsident unlängst. Eigentlich habe er gedacht, Powell sei ein "Niedrigzinstyp". Tatsächlich gelten zu starke Zinserhöhungen als mögliche Rezessionsauslöser.

"Mittelfristig wird es einen Crash geben", orakelte unlängst US-Ökonom Robert Shiller, der das Platzen der Internetblase der Jahrtausendwende ebenso korrekt vorhergesagt hatte wie den US-Immobilienhype, der zur Finanzkrise geführt hatte. Ein Kollaps sei jederzeit möglich, sagte Shiller dem"Handelsblatt", der Einbruch werde kommen. Wann dies der Fall sein wird, ließ der Nobelpreisträger freilich offen. (Alexander Hahn, Portfolio, 6.12.2018)