Eine neue Melkkuh für EU-Länder? Der harte Kampf um die Digitalsteuer

Die EU-Finanzminister versuchen zum letzten Mal unter österreichischem Vorsitz eine Einigung bei der Besteuerung von IT-Unternehmen wie Google, Facebook, Airbnb und Co zu erreichen. Der härteste Widerstand dagegen kommt aus Dänemark, Schweden und Irland. Auch die Deutschen sind skeptisch. Aber warum eigentlich?

Das Ringen um eine EU-weite Digitalsteuer geht ins Finale. Der österreichische Ratsvorsitz will den Finanzministern am heutigen Dienstag einen Entwurf zur Abstimmung vorlegen, was ungewöhnlich ist. Normalerweise werden derartige Vorhaben ad acta gelegt, wenn es keinen Konsens gibt. In Steuerfragen gilt nämlich das Prinzip der Einstimmigkeit. Da skandinavische Staaten, Irland und Großbritannien gegen die "Digital Service Tax" sind und eine Gruppe um Deutschland skeptisch ist, hat Finanzminister Hartwig Löger schlechte Karten. Das höchste der Gefühle wäre ein Beschluss, mit dem das ursprüngliche Vorhaben aufgeweicht wird.

Konkret hat der Minister einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wonach die EU-Steuer nur kommt, wenn es keine Einigung auf internationaler Ebene geben sollte. Eine europaweite Einführung wäre dann erst 2022 geplant. Zudem hat Löger die Besteuerung von Nutzerdaten enger definiert. Es wird klargestellt, dass nur Daten von der Abgabe erfasst werden, die mit ausdrücklichem Zutun der User zu Geld gemacht werden. Das reine Erfassen von Daten löst keine Steuerpflicht aus.

Was vom Entwurf bleibt? Die Digitalsteuer würde auf Onlinewerbung, Plattformumsätze wie beispielsweise bei Airbnb und eben auf Geschäfte mit Userdaten erhoben. Damit will die EU Konzerne wie Google und Facebook zu höheren Steuern zwingen. Diese Unternehmen verfügen meist über keine Betriebsstätte in den einzelnen Ländern, die Einnahmen werden oft in Niedrigsteuerländer verbucht. Daher stellt die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag auf den Ort ab, an dem der Konsument sitzt. Die Steuer soll drei Prozent des Umsatzes ausmachen und EU-weit knapp fünf Milliarden Euro bringen. Sollte die Initiative scheitern, plant Österreich einen Alleingang bei der Besteuerung von Onlinewerbung. Die allgemeine Werbeabgabe würde dann von fünf auf drei Prozent gesenkt.

Harter Widerstand aus dem Norden

Doch warum legt sich eine bunte Staatenkoalition gegen die Besteuerung von Facebook, Google und Co quer? Harter Widerstand kam bis zuletzt aus Dänemark und Schweden. Rasmus Corlin Christensen von der Copenhagen Business School sagt, dass sich in Dänemark die Mitte-rechts-Regierung und große Teile der Wirtschaftstreibenden weitgehend einig sind: Eine Digitalsteuer wäre schädlich für das Land.

Dänemark ist stark exportorientiert, mit Maersk hat die größte Containerschiffsreederei der Welt ihren Sitz im Land. Auch in der Pharma- und Biotechbranche mischen dänische Unternehmen groß mit. Aktuell ist das internationale Steuersystem auf dem Grundprinzip aufgebaut, wonach Unternehmen in einem Land über eine Geschäftszentrale oder eine Betriebstätte verfügen müssen, um dort besteuert werden zu können.

Vorteil für exportorientierte Länder

Stark exportorientierten Ländern wie Dänemark nutzt dieses System: Die dänischen Multis verbuchen ihre Gewinne, die sie durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Ausland erzielen, zu einem erheblichen Teil in der Heimat und versteuern auch dort. "Die Furcht ist, dass eine Digitalsteuer langfristig den Umstieg zu einem anderen System bringt", sagt Christensen, "und zwar bei dem dort besteuert wird, wo Waren und Dienstleistungen konsumiert werden".

Die Digitalsteuer enthält tatsächlich einen Schritt in diese Richtung: Die EU-Kommission will mit der Abgabe künftig erreichen, dass Google und Co auch in Ländern besteuert werden können, wenn sie dort keine physische Präsenz haben. Wenn andere Staaten diesem Beispiel folgen und generell dort besteuern, wo Konsumenten sitzen, würde das Dänemarks Exporteure Geld kosten, sagt Christensen. Darum die Ablehnung.

Warnung vor Schäden

In Schweden bringen Unternehmensverbände ähnliche Argumente vor: Sie warnen, dass der große IT-Sektor im Land durch die Digitalsteuer Schaden nehmen würde. Druck kommt noch von einer anderen Seite: Der Gründer des schwedischen Musik-Streaming-Anbieters Spotify, Daniel Ek, hat im März an den schwedischen Premier Stefan Löfven geschrieben und ihn davor gewarnt, der Digitalsteuer zuzustimmen. Internetanbieter, die Kunden nur Zugang zu Musik und Filmen von anderen Anbietern gewähren, wären von der EU-Digitalsteuer zwar ausgenommen. Spotify, mit einem Jahresumsatz von zuletzt über vier Milliarden Euro, wäre also gar nicht betroffen.

Doch Unternehmensgründer Daniel Ek sieht die Digitalsteuer als einen ersten Schritt in Richtung höherer Abgaben auf IT-Dienstleister und fürchtet, am Ende des Weges selbst mitzahlen zu müssen.

Der irische Tiger kämpft um sein Modell

Irland dient fast allen großen IT-Konzernen aus den USA als Steuerzentrale für ihre weltweiten Geschäfte außerhalb der Vereinigten Staaten. Die Liste mit den Unternehmen, die Irland als Hub nutzen, reicht von Facebook über Airbnb bis hin zu Apple. Irland hat diese Konzerne mit einem niedrigen Steuersatz von 12,5 Prozent ins Land geholt. Zudem wurden den Unternehmen zusätzlich günstige Regelungen im Steuerrecht eröffnet.

Im Gegenzug haben IT-Konzerne zumindest einen kleinen Beitrag zum irischen Steueraufkommen geleistet und lokal Arbeitsplätze geschaffen. Durch die Einführung einer digitalen Steuer sieht die irische Regierung dieses Modell in Gefahr. Das Finanzministerium schätzt, dass Irland durch die neue Abgabe pro Jahr 80 bis 120 Millionen Euro verlieren würde. Viele andere Länder wie Österreich, Frankreich und Spanien rechnen mit überschaubaren Mehreinnahmen. Im irischen Parlament ist die Ablehnung gegen die Digitalsteuer groß, zu den Unterstützern zählt lediglich die kleine Labour-Partei. Allerdings: In den vergangenen Monaten haben eine Reihe von Ländern Alleingänge bei der Besteuerung von IT-Dienstleistungen, darunter auch Onlinewerbung, angekündigt oder umgesetzt, darunter Italien und das Vereinigte Königreich. Wenn es keine Einigung in der EU gibt, dürften weitere Staaten folgen. Auch diese Situation ist für Irland problematisch, sagt James Stewart vom Trinity College in Dublin, weil die Alleingänge die irische Steuerbasis ebenfalls abgraben. Deshalb war bis zuletzt nicht ganz ausgeschlossen, dass Irland einer koordinierten Lösung in der EU zustimmt, sofern man diese entsprechend den eigenen Wünschen mitgestalten kann.

Der wichtigste Player zögert und zaudert

Zu einer unangenehmen Situation entwickelt hat sich die Debatte für Deutschland. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der in Umfragen unter Druck steht, hat die Einführung der Digitalsteuer zu einem zentralen Punkt seiner Präsidentschaft gemacht. Die Franzosen haben auf starke Unterstützung aus Deutschland gebaut.

Im Finanzministerium unter Olaf Scholz (SPD) sieht man die Steuer überwiegend skeptisch. Warum? Die Bundesrepublik nimmt derzeit mehr ein, als sie ausgibt, ist also auf zusätzliche Einnahmequellen aktuell nicht angewiesen, sagt der Steuerexperte Johannes Becker von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zudem fürchtet man auch in Berlin wie in Kopenhagen, dass eine Digitalsteuer eine Systemumstellung im globalen Steuerrecht bringt – wovon die deutschen Exporteure betroffen wären. (Andreas Schnauder, András Szigetvari, 4.12.2018)