Digitalsteuer: Laut Umfrage in sechs EU-Ländern über 80 Prozent dafür

Österreich mit höchster Zustimmung – Gefolgt von Deutschland, Niederlanden, Frankreich, Schweden und Dänemark

Mehr als 80 Prozent der Bürger in sechs EU-Ländern halten die Einführung einer Digitalsteuer für eine gute Idee. Die von "Kieskompas" in Österreich, Deutschland, Niederlade, Frankreich, Schweden und Dänemark durchgeführte Untersuchung wurde am Montag vom sozialdemokratischen EU-Abgeordneten Paul Tang präsentiert.

Demnach halten im Durchschnitt der sechs Staaten 28,8 Prozent der Befragten eine Digitalsteuer für Tech-Giganten für "sehr gut" und 54,8 Prozent für "gut". Die Zustimmungsrate beträgt damit insgesamt 83,6 Prozent.

Große Mehrheit in Österreich

In Österreich waren es sogar 87,8 Prozent – 37,6 Prozent befürworteten eine Digitalsteuer sehr und 50,2 Prozent waren dafür. In Deutschland waren es 86,4 Prozent (26,5 Prozent sehr und 59,9 Prozent dafür), in den Niederlanden betrug die gesamte Zustimmung 85,0 Prozent (23,5 Prozent sehr und 61,5 Prozent dafür), in Frankreich waren es insgesamt 84,5 Prozent (34,3 Prozent sehr und 50,2 Prozent dafür), in Schweden wollen es 80,5 Prozent der Befragten (15,4 Prozent sehr und 65,1 Prozent dafür) und in Dänemark waren es 77,7 Prozent (35,8 Prozent sehr und 41,9 Prozent dafür). (APA, 03.12.2018)