RMA-Chefredakteur Wolfgang Unterhuber leitet ab 2019 das "Kurier"-Wirtschaftsressort

Wolfgang Zaunbauer wird stellvertretender Ressortleiter in der Innenpolitik

Wien – Wolfgang Unterhuber, der derzeitige RMA-Chefredakteur legt wie berichtet seine Funktion zurück, wird ab dem nächsten Jahr neuer Leiter der Wirtschaftsredaktion, teilt der "Kurier" am Montag mit. Von 2004 bis 2012 war Unterhuber "Wirtschaftsblatt"-Chefredakteur.

Ebenfalls neu in den "Kurier" kommt der gebürtige Schweizer Wolfgang Zaunbauer. Er wird stellvertretender Ressortleiter in der Innenpolitik neben Johanna Hager. Zaunbauer ist derzeit in der Wirtschaftskammer Österreich Referent in der Stabsabteilung Presse und verantwortlich für die Social Media-Auftritte Davor war er acht Jahre lang Innenpolitikredakteur in der "Wiener Zeitung". (red, 3.12.2018)