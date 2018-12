Neue Freunde für den Igel: Erste Group rührt mit viralem Weihnachtsspot

Believe in Love, believe in Christmas, #believeinyourself: Erste Group startet viralen Film in fünf Ländern

Wien – Die Erste Group startet zur Weihnachtszeit erstmalig eine internationale Online-Kampagne, die in fünf Ländern zu sehen ist. Im Mittelpunkt steht dabei der gruppenweite Leitgedanke #glaubandich. Neben Österreich wird der Film in Kroatien, Rumänien, Serbien und Ungarn via Facebook ausgespielt

"Die Geschichte über den kleinen Igel, der sich mit seinen Stacheln durchs Leben kämpft ist die Geschichte von uns allen – jede und jeder kennt solche Momente und Gefühle. Die Erste hat in ihrer fast 200-jährigen Geschichte immer Menschen unterstützt und an sie geglaubt. Unsere Grundwerte werden mit diesem bezaubernden #glaubandich-Film wunderbar weihnachtlich übersetzt", sagt Martin Radjaby-Rasset, Head of Group Brand Management.

Weihnachtsgeschichte mit Stacheln

Der kleine Igel-Darsteller Henry Hedgehog hat es nicht leicht. Er ist neu in der Waldschule und sucht Freunde, doch seine Stacheln erschweren jede Kontaktaufnahme. Schon bald ist Weihnachten, Freunde hat er noch immer keine. Doch dann haben seine Klassenkameraden doch noch das passende Geschenk für ihn.

Michael Nagy, Creative Director Jung von Matt/Donauzum Film: "Weihnachtsfilme sind dank John Lewis inzwischen ein weltweites Phänomen. Schön, dass wir hier mit einer bezaubernden #glaubandich-Story einen Teil dazu beitragen dürfen."

"Besonders zum Fest der Liebe ist es gut, nicht nur an sich selbst, sondern auch an das Gute in den anderen zu glauben. Auch wenn Hindernisse noch so unüberwindbar scheinen: Die Liebe findet einen Weg. Daran erinnern uns der Igel und seine Freunde", sagt Andreas Putz, Geschäftsführer Jung von Matt/Donau und Texter der Lyrics.

Die Online-Kampagne läuft seit 2. Dezember auf Facebook. Innerhalb von 24 Stunden haben diesen Film schon mehr als 1,5 Million Menschen gesehen.

Credits

Auftraggeber: Erste Group Bank AG, Martin Radjaby-Rasset, Daniel Ratzenböck, Juraj Flimel | Agentur: Jung von Matt/DONAU, Account Director: Benedikt Nussbaumer, Senior Account Manager: Katharina Höller, Creative Director: Mike Nagy, Andreas Putz, Copywriter: Eva Zefferer, Karin Uebelbacher, Andreas Putz, Art Director: Mike Nagy, Eva Zefferer | Produktion: Passion Animation Studios, Director: Kyra Buschor & Constantin Paeplow, Executive Producer: Debbie Crosscup | Mediaagentur: Wavemaker, Katharina Merkle | Social Media: Mediabrothers, Stephan Götz | Musik: McassoComposer & Music. Producer: Mike Connaris @ Mcasso