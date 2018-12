England vs. Niederlande im Nations-League-Halbfinale

In zweiter Partie traffen Portugal und die Schweiz aufeinander

Dublin – Die Halbfinal-Duelle der ersten Finalrunde der Fußball-Nations-League lauten Niederlande – England und Portugal – Schweiz. Das ergab die Auslosung am Montag in Dublin. Europameister Portugal und die Schweiz spielen am 5. Juni in Porto, einen Tag später steigt Niederlande – England in Guimaraes.

Der Sieger des neuen UEFA-Wettbewerbs wird am 9. Juni in Porto gekürt. Er erhöht sein Gesamt-Preisgeld um sechs Millionen Euro auf 10,5 Millionen Euro. Das Spiel um Platz drei der Halbfinal-Verlierer findet ebenfalls am 9. Juni in Guimaraes statt. (APA, 3.12. 2018)