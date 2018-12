Plastiksackerlverbot: Pro und Kontra aus den Foren

Kontra: User Die kritische Kröte13

"Also bei einem normalen Einkauf macht das Plasticksackerl blind geschätzt vielleicht so 0,0X% des Gesamtplastikgewichts aus. Da frag ich doch ziemlich umweltbewusste Mensch schon, wozu dieses Verbot? Vor allem weil ja die Müllsammlung bei uns sehr gut funktioniert. In Ländern, wo dem nicht so ist, sind solche Verbote schon sinnvoll. Und eine wirklich überzeugende Alternative gibt es momentan auch nicht."