Ralph Hasenhüttl als Southampton-Coach im Gespräch

Premier-League-Klub trennt sich von Trainer Hughes, Österreicher aussichtsreicher Kandidat

Southampton – Mark Hughes muss als Trainer des FC Southampton gehen, Ralph Hasenhüttl könnte ihm nachfolgen. Der abstiegsbedrohte Klub aus der Premier League bestätigte am Montag die Trennung vom 55-jährigen Waliser, der mit dem Team seit zehn Spielen sieglos war. Southampton liegt nach 14 Spieltagen als 18. auf einem Abstiegsplatz.

In der Vorsaison hatte Hughes das Team aus der Hafenstadt noch zum Klassenerhalt geführt und danach einen Dreijahresvertrag erhalten. "Wir möchten Mark und seinen Mitarbeitern unseren Dank für all ihre Bemühungen während ihrer Zeit in St. Mary's aussprechen", teilte der Verein mit. Zuvor war Hughes als Coach bereits bei den Blackburn Rovers, Manchester City, dem FC Fulham, den Queens Park Rangers und Stoke City aktiv. Außerdem betreute er von 1999 bis 2004 die walisische Nationalmannschaft.

Seit dem Wechsel von Erfolgscoach Ronald Koeman zum FC Everton im Jahr 2016 war Hughes bereits der dritte Trainer, der in Southampton scheiterte. Auch Claude Puel und Mauricio Pellegrino blieben nicht lange im Amt.

Medienberichten zufolge ist Hasenhüttl ein aussichtsreicher Nachfolgekandidat. Der Österreicher sei die erste Wahl, schrieben der "Telegraph" und die "Bild"-Zeitung. Hasenhüttl hatte RB Leipzig am Ende der letzten Saison im Streit um einen neuen Vertrag verlassen, seither war der 51-Jährige bei mehreren Vereinen im Gespräch, auch bei Bayern München. Er soll laut "Telegraph" aber großes Interesse an einem Job in England haben. Hasenhüttl sei deshalb zuletzt mehrfach zu Spielen angereist. (APA, red, 3.12.2018)