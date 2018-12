Marktanteile: ORF bleibt im Sinkflug

ATV, Puls 4 und Servus TV verzeichnen im November leichtes Plus

Wien – Die Hauptsender des ORF haben im November gemeinsam 28,4 Prozent Marktanteil (Altersgruppe 12 plus) erzielt, um zwei Prozentpunkte weniger als im Vergleichsmonat 2017. ORF eins erreichte dabei 8,9 Prozent (minus 0,4 Punkte), ORF 2 19,4 Prozent (minus 1,6 Punkte).

ATV kam auf 3,7 Prozent (November 2017: 3,2 Prozent), Puls 4 auf 3,6 Prozent (plus 0,6 Punkte), und Servus TV erzielte 2,6 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (plus 0,1 Prozent). (APA, 3.12.2018)