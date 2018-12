Ein Date mit vier Worten ruinieren: Probieren Sie es aus!

"Ich habe einen Ausschlag", "Ich sehe tote Menschen" oder "Die Erde ist flach" – mit welchen vier Worten könnte man ein Date mit Ihnen sehr schnell beenden?

Das erste Date ist immer aufregend. Denn bekanntermaßen ist nichts so wichtig wie der erste Eindruck – dieser ist schnell komplett ruiniert. Manchmal sogar mit vier Worten oder weniger. Ein schlechtes Date inspirierte eine Twitter-Userin wohl zu diesem Aufruf:

Dem Aufruf sind viele nachgekommen – und es ist tatsächlich überraschend einfach, ein Date mit wenigen Worten zum kompletten Stillstand zu bringen:



Auch die Familienplanung sollte beim ersten Kennenlernen vielleicht noch nicht besprochen werden:

Trinkt nur Wasser – könnte schwierig werden:

Und manchmal gehen einfach die Interessen zu stark auseinander:

Wie könnte man ein Date mit Ihnen mit vier Worten ruinieren?

Was geht einfach gar nicht, wenn man Sie daten will? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und teilen Sie die schlimmstmöglichen Aussagen – in vier Worten oder weniger – beim ersten Date im Forum! (aan, 4.12.2018)