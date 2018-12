Finanztransaktionssteuer kommt nicht, Aktiensteuer im Gespräch

Der Vorschlag Deutschlands und Frankreichs sieht keine umfassende Finanztransaktionssteuer mehr vor, sagt Finanzminister Löger

Wien – Die EU-Finanztransaktionssteuer wird nicht eingeführt. Der deutsch-französische Vorschlag "hat nicht mehr den Anspruch" auf eine umfassende Finanztransaktionssteuer, sagte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Montag vor Beginn der Eurogruppe. Der Plan sieht statt einer Finanztransaktionssteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage lediglich eine abgespeckte Aktiensteuer vor.

Wie viele der zehn EU-Staaten, die im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit für eine Finanztransaktionssteuer eintretend, den deutsch-französischen Vorschlag unterstützen, wollte Löger nicht sagen. "Es haben heute einige Länder, ich werde keine genaue Zahl nennen und auch keine Länder, dazu das Okay gegeben, hier in den nächsten Wochen noch technisch die Dinge zu vertiefen, um zu erkennen, in welcher Form das deutsch-französische Papier in Richtung mehrjähriger Finanzrahmen und Eigenmittelbindung auch für ein möglicherweise Eurozonenbudget Verwendung finden kann." Aber "mein Status ist, dass das nicht mehr die Finanztransaktionssteuer ist, die wir in unserer Zehnergruppe diskutieren"

Kritik der Opposition

Im Tauziehen um die europaweite Digitalsteuer und eine Transaktionssteuer kritisierten SPÖ und Jetzt (Liste Pilz) die türkis-blaue Regierung und den Finanzminister am Montag. "Statt endlich die großen Internetkonzerne zu regulieren, ist Österreichs Ratspräsidentschaft wohl auch bei der Digitalsteuer gescheitert", sagte SPÖ-Europasprecher Andreas Schieder. "So wie zuvor schon bei der Finanztransaktionssteuer hat Finanzminister Hartwig Löger viel versprochen und nichts erreicht."

Die Digitalsteuer müsse zumindest national in Österreich umgesetzt werden, fordert Schieder, der als SPÖ-Spitzenkadidat bei der EU-Wahl antritt. Seine Fraktion habe dazu bereits einen Vorschlag im Parlament eingebracht. (APA, 3.12.2018)