May vor Brexit-Votum: "In zwei Wochen habe ich noch einen Job"

Die britische Premierministerin gibt sich eine Woche vor der Abstimmung zuversichtlich

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag erklärt, dass sie in zwei Wochen immer noch einen Job haben werde. Sie reagiert damit auf Spekulationen, dass sie im Parlament mit ihrem vor zwei Wochen ausgehandelten EU-Austrittsdeal EU eine Abfuhr erhalten werde.

Am 11. Dezember muss das 585 Seiten umfassende Abkommen plus der dazugehörigen politischen Erklärung vom britischen Unterhaus angenommen werden. Dass sich eine Mehrheit dafür findet, gilt als unwahrscheinlich. Eine Abstimmung gegen den Deal bedeutet auch eine Abfuhr für die Premierministerin selbst.

Am Montag geben Regierungsmitglieder ihre juristische Einschätzung vor dem Parlament ab. Am Dienstag beginnen dann die parlamentarischen Debatten über den Deal. Am Dienstag nächster Woche findet schließlich die Abstimmung statt. (red, 3.12.0218)