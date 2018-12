Was sollen Gymnasiasten nach Schulabschluss können?

Lateinische Texte übersetzen, Kurven diskutieren, physikalische Gesetze beschreiben oder auf den Einstieg in die Wirtschaft vorbereiten: Was muss eine Schulbildung ermöglichen?

"Die Gymnasien produzieren oft am Markt vorbei" – mit diesem Satz im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" sorgte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bei vielen für Verwunderung. "Die Gymnasien waren nie berufsvorbereitend, sondern dienten der Einführung in die bürgerliche Welt und in Weisen des Selbstverstehens – sprachlich, mathematisch, ästhetisch, religiös. Der Kern dieser Schule war und ist eben nicht ausgerichtet an zukünftigen Arbeitsmärkten, sondern an der Vermittlung dessen, was man unbedingt wissen muss, um in die Welt einsteigen zu können", erklärt der Bildungswissenschafter Stefan Hopmann das Wesen des Gymnasiums.

Wer in der Schule für den Markt ausgebildet wird, ist für den Markt dann unbrauchbar, so User "Partei leerer Stimmzettel" über Schramböcks Aussage:

Sinnloses Wissen und Vorbereitung auf das Leben

Als sinnlos empfindet man vielfach den Unterricht als Schülerin und Schüler. So auch die Schülerin, die auf Twitter das Bildungssystem in Deutschland infrage gestellt hat: "Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen." Was in der Schulzeit vielfach so wahrgenommen wird, bekommt retrospektiv vielleicht eine ganz neue und andere Beurteilung. Für Poster "Löwenzahn1" ist die Schule der letzte Hort "nutzlosen" Wissens:

Gebildet ist nur der, der auch die Grundlagen des Spezialwissens versteht, so Poster "respectator":

Allgemeinbildung verändert sich über die Jahre, daher plädiert User "vizeleutnant hondrocek" dafür:

"Man wird immer etwas finden, worauf man in der Schule nicht vorbereitet wurde", schreibt User "beata te":

Was sollen Schülerinnen und Schüler nach einer AHS beherrschen?

Was muss eine AHS-Schulbildung bieten? Was verstehen Sie unter Allgemeinbildung? Wie sehr müssen Gymnasien auf das Arbeitsleben vorbereiten? Was wird vernachlässigt in einer AHS und sollte mehr Beachtung bekommen? (haju, 4.12.2018)