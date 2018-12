Ägypten: Zehn Hotels mit Hausriff

Ägypten gehört mit seiner Unterwasserwelt zu den beliebtesten Reisezielen für Tauchurlaube. Diese Hotels punkten mit ihrer Lage, direkt am Riff.

Die Küste des Roten Meeres mit Städten wie Hurghada beheimatet Tauchspots wie das Carless Reef oder Safaga. In Marsa Alam befindet sich wiederum das bekannte Elphinstone Reef. Sharm el Sheikh oder Dahab mit dem Blue Hole auf der zu Asien gehörenden Sinai-Halbinsel locken mit traumhaften Korallenriffen. Papageien-, Doktor- oder Pfauenkaiserfische sowie Wasserschildkröten, Rochen und zahlreiche Haiarten tummeln sich in dem kristallklaren Wasser. Mit ein wenig Glück können sogar seltene Seekühe beim Grasen beobachtet werden. Die folgenden Hotels bieten sich als Unterkunft für Schnorchler und Taucher an, weil die Riffe quasi direkt vor der Haustür liegen.

Mövenpick Resort El Quseir

Das hauseigene Tauchzentrum und das Hausriff machen das Mövenpick Resort El Quseir zum Hotspot für Taucher. Zudem verfügt das Resort über einen Privatstrand, den die Gäste durch einen direkten Zugang erreichen. Für eine Abkühlung im Süßwasser stehen zwei Swimmingpools sowie zwei separate Kinderbecken zur Verfügung. Das nahegelegene Wüstengebirge kann per Quad oder Jeep erkundet werden.

Sheraton Soma Bay Resort

Bei Wassersportlern beliebt ist das Sheraton Soma Bay Resort in Hurghada. Das Hotel befindet sich am Sandstrand mit vorgelagertem Hausriff der Soma Bay an der ägyptischen Küste des Roten Meeres.

Steigenberger Coraya Beach

Das im traditionellen nubischen Stil erbaute Adults Only-Hotel liegt direkt am 800 Meter langen Sandstrand mit einem einzigartigen Hausriff in der Madinat Coraya in der Ferienregion Marsa Alam. Das Hotel eignet sich dabei vor allem für Schnorchler, denn die Korallen des vorgelagerten Hausriffes reichen teilweise bis in die Strandzone und ermöglichen so das Entdecken der Unterwasserwelt, ohne weit mit dem Boot rausfahren zu müssen.

Jaz Dar El Madina

Ebenfalls in der Madinat Coraya liegt das Hotel Jaz Dar El Madina mit herrlichen Tauch- und Schnorchelbedingungen. Die spektakuläre Unterwasserwelt ist ein Eldorado für alle, die die Meeresbewohner hautnah erleben möchten: Meeresschildkröten fühlen sich hier ebenso wohl wie Seekühe. Das nahe gelegene Tauchcenter organisiert Schnorchel- und Tauchexpeditionen. Das Resort verfügt zudem über einen großen Swimmingpool und einen Kinderswimmingpool, ein Fitnesscenter, mehrere Restaurants, Bars und Geschäfte.

Stella Di Mare Beach Hotel & Spa

In Sharm el-Sheikh auf der Halbinsel Sinai gelegen, befindet sich das Hotel Stella Di Mare Beach Hotel & Spa in direkter Strand- und Hanglage mit eigenem Hausriff. Am Ufer des Roten Meeres befinden sich viele atemberaubende Tauch- und Schnorchelplätze. Das hoteleigene Stella Di Mare Tauchzentrum bringt seine Gäste zu Tauchspots, bei denen Feuerfische, Clownfische und Riesenmuscheln beobachtet werden können. Unweit des Hotels befinden sich auch die Giftun-Inseln, ein mariner Nationalpark und Naturschutzgebiet.

Gorgonia Beach Resort

Direkt im Naturschutzgebiet "Wadi el Gemal" in Marsa Alam gelegen, bietet die Anlage des Gorgonia Beach Resorts wunderschöne Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten an zwei geschützten Korallenriffen. Mit ein wenig Glück können Besucher hier Rochen, Schildkröten und seltene Seekühe beobachten. Ein Steg führt direkt zum Meer.

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh

Neben dem vorgelagerten Korallenriff bietet die Umgebung des Hotels 76 anerkannte Tauchplätze innerhalb einer Tagesfahrt von Sharm El Sheikh, viele davon nur wenige Minuten vom Resort entfernt. Die beiden hoteleigenen Anlegestellen und das Expertenteam des Hotels ermöglichen Tauchern und Schnorchlern einen einfachen Zugang zum wärmsten Meer der Welt, das sich durch zahlreiche Riffsysteme, Korallengärten und Schiffswracks auszeichnet.

The Oasis Marsa Alam

Das Hotel ist um ein natürliches Wadi und im Stil eines nubischen Dorfes aus fossilem Korallengestein gebaut. Durch kleine Gassen und Treppen sind die 50 Chalets miteinander verbunden. Die hoteleigene Tauchbasis bietet Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Unterwasserwelt des Roten Meeres. Je nach Vorliebe können Gäste in flacheren Gewässern schnorcheln oder einen Tauchgang in einem der zahlreichen Riffe absolvieren. Höhepunkt am Hausriff ist der Tauchgang bei Nacht.

The Breakers Diving & Surfing Lodge

Die Lodge ist Ägyptens erstes Wassersport-Lifestyle Hotel. Erfahrene Taucher kommen im Orca Dive Club, der hauseigenen Tauchschule des Hotels, ebenso auf ihre Kosten wie Anfänger und Schnorchler. Eine ganze Reihe verschiedener Fischarten wie auch größere Meeresbewohner ziehen hier am Soma Bay am Roten Meer vorbei. Begegnungen mit Schildkröten, Barrakudas und Rochen sind keine Seltenheit – und mit etwas Glück begegnen Taucher Wally, dem Walhai des Hausriffs.

Radisson Blu Resort ElQuseir

Das Hotel befindet sich in erstklassiger Lage direkt am Roten Meer und das nur drei Kilometer entfernte Stadtzentrum El Quseir bietet zudem charmante Cafés, traditionelle Basare und historische Stätten wie die Altstadt und das Fort El Quseir. Taucher erreichen das Hausriff des Hotels über einen 70 Meter langen Bootsanlegesteg. Das Tauchgebiet erstreckt sich dabei entlang der Küste von Safaga im Norden bis nach Marsa Alam im Süden. Zudem befinden sich Saumriffe direkt am Festland. An vielen Stellen geht es direkt an der Riffkante tief hinunter, wodurch Großtiere wie Walhaie und Delfine regelmäßig zu beobachten sind. (red, 3.12.2018)