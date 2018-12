Österreichischer Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber gestorben

Mayrhuber starb am Samstag nach schwerer Krankheit

Frankfurt – Der frühere Chef der deutschen AUA-Mutter Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, ist tot. Der Österreicher starb am Samstag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit, teilte die Lufthansa am Montag mit. Mayrhuber hatte den Konzern von 2003 bis 2010 geleitet, später wurde er Aufsichtsratsvorsitzender. Ende September 2017 hatte er diese Position aus gesundheitlichen Gründen bereits kurzfristig aufgegeben.

"Wolfgang Mayrhuber hat unserem Unternehmen mehr als 45 Jahre gedient und hat es geprägt. Wir Lufthanseaten danken ihm für seine großen Verdienste um die Lufthansa Group. Unsere Gedanken sind nun bei seiner Familie", erklärte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr. Mit den erfolgreichen Übernahmen von Swiss, AUA und Brussels Airlines habe Mayrhuber die Gruppe nachhaltig geprägt.

Seit 1970 bei der Lufthansa

Mayrhuber begann seine Konzernkarriere 1970 in der Triebwerksinstandhaltung in Hamburg. Nach verschiedenen Leitungsaufgaben wurde er 1994 zum Vorstandsvorsitzenden der neu gegründeten Lufthansa Technik AG berufen. 2001 wurde er für das Ressort "Passage" in den Konzernvorstand berufen und 2002 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt. (APA, red, 3.12.2018)