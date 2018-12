Roman Gerner wird Managing Director von "News"

Sein Fokus: "News" auch in Zukunft als relevantes verlässliches und innovatives Medium sowohl am Leser- als auch am Werbemarkt positionieren.

Wien – Roman Gerner übernimmt die kommerzielle Verantwortung für das Magazin "News". Gerner kommt vom privaten Hörfunk, war bis Ende 2017 in der Branchenleitung der Mediaprint tätig und war zuletzt Verkaufsleiter der NP Druck in Niederösterreich.

"Glasklarer Fokus" sei es, so Gerner, ",News' auch in Zukunft als relevantes, verlässliches und innovatives Medium sowohl am Leser- als auch am Werbemarkt zu positionieren."

Stärken von "News" nutzen

"Wir freuen uns, mit Roman Gerner einen weiteren erfahrenen Mann aus der Medienbranche für eine Führungsfunktion gewonnen zu haben. Roman Gerner wird die Stärken von ,News' genauestens nutzen und weiter schärfen und mit Verantwortung für unser gesamtes VGN ´Eco-System tragen´. Damit treibt er einen ganzheitlichen Vermarktungsansatz voran", so Horst Pirker, CEO und Mehrheitseigentümer der VGN Gruppe.

Jüngste Medienberichte, wonach das Heft 2019 das letzte Mal erscheinen könnte, wurden in dieser Aussendung nicht kommentiert. Gerüchte, dass etwa Chefredakteurin Esther Mitterstieler zu Ö1 wechseln würde, ließen sich bisher nicht bestätigen. Zur "Presse" wollte Pirker dazu nichts sagen, nur soviel: "Wenn es denn stimmte, wäre es legitim." (red, 3.12.2018)