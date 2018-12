Arbeitslosigkeit sank im November um 6,9 Prozent

Rückgänge in allen Altersstufen, Bundesländern, Branchen und Ausbildungsniveaus

Wien – Der positive Trend am Arbeitsmarkt hält an: Trotz Herbst- und Winterwetters ist die Zahl der Arbeitslosen im November gesunken. Inklusive AMS-Schulungsteilnehmern waren 376.636 Personen auf Arbeitssuche, das ist ein Rückgang um 6,9 Prozent gegenüber 2017. Rückläufige Arbeitslosenzahlen gibt es in allen Altersstufen, Bundesländern und Branchen.

foto: apa/ams

"Auch wenn die Arbeitslosigkeit zum Jahresende hin gegenüber den Sommermonaten immer wetterbedingt steigt, so zeigt doch der Vorjahresvergleich eine weiterhin höchst sonnige Entwicklung", sagte AMS-Chef Johannes Kopf.

Obwohl die Arbeitslosigkeit auf allen Ausbildungsniveaus sinkt, sei schon länger auffällig, dass sie bei Personen mit Uni-Abschluss langsamer zurückgeht als in anderen Gruppen. Von der guten Arbeitsmarktlage profitieren laut Kopf Personen mit Pflichtschulausbildung (-6,8 Prozent) und Lehrausbildung (-9 Prozent) deutlich mehr als Personen mit akademischer Ausbildung, bei denen die Arbeitslosigkeit nur um 2,1 Prozent zurückging. (red, 3.12.2018)