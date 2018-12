"Anschein von Freiheitsentzug": Das steht im Gutachten zum Quartier Drasenhofen

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft war am Freitag zu einem Lokalaugenschein vor Ort und empfahl, die untergebrachten Flüchtlinge zu verlegen

Wien – Es ging dann alles doch recht schnell: Nachdem vergangenen Donnerstag erste Berichte zu einem mit Stacheldraht umzäunten Quartier in Niederösterreich publik wurden und am Freitagfrüh die Empörung darüber vor allem wegen der Aussagen des für Asyl zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) anstieg ("Jeder kann sich zwei, drei Asylwerber mitnehmen"), wurden alle 14 jugendlichen Flüchtlinge noch am Freitagabend in andere Unterkünfte gebracht.

Freiheitsentzug

Auslöser dafür war ein Bericht der niederösterreichsichen Kinder- und Jugendanwaltschaft, deren Mitarbeiter der umstrittenen Unterkunft einen Besuch abstatteten. Dass die Jugendlichen in dem Quartier festgehalten wurden, wie es die Flüchtlinge gegenüber Medien auch selber schilderten, bestätigte die Behörde: "Die Minderjährigen dürfen sich nur im Haus frei bewegen. Es ist ihnen laut Aussage der anwesenden Mitarbeiterin nur erlaubt, die Einrichtung ausschließlich mit Security und nur für sehr begrenzte Zeit zu verlassen (zur Tankstelle, zum Einkaufen). Dieser weckte den Anschein eines Freiheitsentzuges." Kontakt nach Außen werde unterbunden. Ein Jugendlicher habe erzählt, dass er seine Vertrauensperson nicht sehen dürfe.

Hygienemängel

Festgestellt wurden aber auch hygienische Mängel – es habe "sichtlich keine Grundreinigung stattgefunden": "Die Toiletten waren verschmutzt, Nassräume ungepflegt, der Boden klebrig, die Fenster ungeputzt, etc. Die Verschmutzungen schienen bereits länger vorhanden zu sein. Die Jugendlichen werden laut Aussage der anwesenden Mitarbeiterin aufgrund der heutigen Bemängelung dazu herangezogen werden, die Reinigung des Hauses vorzunehmen."

Zu wenig Infos

Laut Aussage der anwesenden Mitarbeiterin sei teilweise keine Informationsweitergabe durch die unterbringende Stelle erfolgt. "Sie konnte auf Anfrage nicht beauskunften, ob und welcher Jugendlichen möglicherweise psychiatrisch auffällig sind, da laut ihrer Angabe keine Übergabe der persönlichen Daten erfolgt ist."



Mangelnde Ausstattung

Außerdem würden grundlegende Einrichtungsgegenstände fehlen, schreiben die Besucher der Kinder- und Jugendanwaltschaft. "Die Jugendlichen hatten nicht die Möglichkeit, ihre privaten Utensilien in Kästen zu verstauen. Ihre persönlichen Gegenstände lagen frei verstreut im Zimmer. Es fehlten grundlegende Ausstattungsgegenstände in den Zimmern zum Beispiel Tische, Sesseln, ausreichend Kästen,..."

Die Küche sei versperrt gewesen und werde nur im Bedarfsfall geöffnet. Die Jugendlichen hätten im gesamten Haus "sichtlich keine Beschäftigung" gehabt, konnten sie gleichzeitig aber auch nicht verlassen.

Gleiche Rechte für alle Kinder

Die Schlussfolgerungen der Behörde sind bekannt: Die Verlegung der Kinder und Jugendlichen, bis sich die Unterkunft in einem adäquaten Zustand befinde. "Diese adäquate Betreuung sehen wir zurzeit nicht als gegeben. Im Gegenteil – so wie sich die Unterbringung am heutigen Tag darstellte, widersprach sie grob den Kinderrechten und gefährdete aus Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft akut das Kindeswohl (Freiheitsentzug, mögliche Gesundheitsgefährdung, keine pädagogische Betreuung, Stacheldraht, des weiteren siehe oben angeführter Sachverhalt)."

Die Jugendanwaltschaft betonte außerdem, "dass Jugendliche im Asylverfahren und auch solche mit rechtskräftig negativem Asylbescheid wie alle anderen Jugendlichen ein Recht auf adäquate, den Kinderrechten entsprechende Unterbringung haben, auch wenn ihnen Fehlverhalten vorgeworfen wird".

Konkrete Empfehlungen

Abschließend wurden elf Empfehlungen abgegeben:

- Entfernung des Stacheldrahtzaunes.

- Sicherstellung einer geeigneten sozialpädagogischen Betreuung (Tagesstruktur, Beschäftigung, etc.), zumal es sich um eine Gruppe von Jugendlichen handelt, die genau zu diesem Zweck in diese Sondereinrichtung verlegt wurden.

- Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Freiheitseinschränkungen bzw. des fehlenden Kontaktes nach außen.

- Übergabe der betreuungsrelevanten Informationen der zugewiesenen Jugendlichen vor Zuweisung.

- Abklärung einer eventuell vorangegangenen medizinischen Betreuung und fachgerechte Fortsetzung notwendiger medizinischer Behandlungen.

- Jugendgerechte Ausstattung der Räumlichkeiten bzw. Adaptierung der allgemeinen Räumlichkeiten, Möglichkeiten einer sinnvollen Tagesgestaltung.

- Fortsetzung allenfalls begonnener Ausbildungen.

- Grundreinigung zur Beseitigung der groben Hygienemängel, die eine Gesundheitsgefährdung nicht ausschließen lassen.

- Abklärung, ob Baumängel vorliegen (Belag auf den Stufen, etc.).

- Verständliche Hausordnung in den erforderlichen Sprachen.

- Externe Vertrauensperson durch die niederösterreichische Kinder- und Jugendanwaltschaft.

Thema in der Landesregierung

Landeshauptfrau Mikl-Leitner kündigte eine Behandlung des Themas in der nächsten Landesregierungssitzung am Dienstag an. In Richtung Waldhäusl meinte sie: "Klar ist, dass eine derartige Situation nicht mehr vorkommen darf." (red, 3.12.2018)