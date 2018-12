Deutsche Polizei fand tote 17-Jährige in Flüchtlingsunterkunft

Die Frau, die seit Freitag vermisst gemeldet war, wurde am Sonntagabend tot in der Flüchtlingsunterkunft nahe Bonn entdeckt

Bonn – In Deutschland ist am Sonntagabend eine seit Freitag als vermisst gemeldete 17-jährige Jugendliche nach Polizeiangaben tot in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass das Mädchen aus der 23 Kilometer entfernten Kleinstadt Unkel in Rheinland-Pfalz ermordet wurde. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Er habe Migrationshintergrund, heißt es in der "Süddeutschen Zeitung", sein Flüchtlingsstatus werde noch geprüft.

Suche mit Tauchern und Drohnen

Ihre Eltern hatten die Jugendliche am Freitag als vermisst gemeldet. Daraufhin nahmen mindestens 150 Polizisten und Feuerwehrleute die Suche auf. Sie suchten mit zehn Tauchern in einem See, mit einer Drohne samt Wärmebildkamera sowie einem Hubschrauber der Bundespolizei. Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch Rettungshunde waren dabei.

Bekannte des Mädchens hatten an den beiden Tagen nach dessen Verschwinden noch mehrmals Nachrichten vom Handy der 17-Jährigen erhalten, berichtete der WDR unter Berufung auf die Polizei. Einsatzkräfte fanden die Tote gegen 20 Uhr in dem Sankt Augustiner Stadtteil Menden.

Treffen mit einem Mann statt mit der Freundin

Der WDR meldete, dass die Polizei über soziale Netzwerke und von Opfer und mutmaßlichem Täter verschickte Kurznachrichten auf die Spur des 19-Jährigen gekommen sei. Die junge Frau hatte demnach einen gebürtigen Kenianer in Sankt Augustin getroffen, während sie ihren Eltern erzählte, einen Freundin in Bonn zu besuchen.

Die Polizei war am Sonntagnachmittag Hinweisen von Spaziergängern nachgegangen, die am Nachmittag die Kleider und die Handtasche des Mädchens neben dem Sieglarer See in der Nähe des Flüchtlingsheims gesehen hatten. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, die mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz war, betreuten Notfallseelsorger die Angehörigen. Die Polizei wollte am Montag weitere Details bekanntgeben. (APA, dpa, red, 3.12.2018)