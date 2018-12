Konflikt mit Saudi-Arabien: Katar verlässt die Opec

Das Land zieht sich mit Jänner 2019 aus der Organisation erdölexportierender Staaten zurück. Es will stärker auf Flüssiggasproduktion setzen

Doha – Der ölreiche Kleinstaat Katar zieht sich mit Jänner 2019 aus der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) zurück. Das gab Energieminister Saad al-Kaabi am Montag bekannt.

Der Entscheidung kam, nachdem das Land Strategien, um international einflussreicher zu werden, überdacht hatte, erklärte der Minister. Katar zählt zwar innerhalb der Opec zu den kleinsten Staaten, allerdings ist es der weltgrößte Förderer von Flüssiggas. In Zukunft möchte Katar stärker auf die Gasproduktion setzen.

Katar werde kommende Woche noch an einer Konferenz in Wien, dem Sitz der Opec, teilnehmen, sagte Kaabi. Katar ist seit 57 Jahren Opec-Mitglied. Anfang November wurde bekant, dass Saudi-Arabien in einem Forschungsprojekt die Auflösung der Opec durchgespielt hat.

Derzeit gehören der 1960 gegründeten Organisation 15 Staaten an. Saudi-Arabien, das mit Russland und den USA die Top drei der weltweiten Ölproduzenten bildet, gilt als einflussreichstes Mitglied des Förderkartells.

Saudi-Arabien sowie Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten im Sommer 2017 ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade verhängt. Sie werfen Katar vor, Terrorismus zu unterstützen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran – dem Erzfeind Saudi-Arabiens – zu pflegen. Katar weist die Vorwürfe zurück. (red, 3.12.2018)