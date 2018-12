Michelle Obama sorgt mit "Shit"-Sager für Aufregung

Ehemalige US-First Lady findet Facebook-CEO Sandberg's Motto "Lean in " nicht immer passend – Kommt wegen Bush-Tod doch nicht nach Europa

Washington – Seit über zwei Wochen tourt die ehemalige first Lady der USA, Michelle Obama, durch die USA, um ihr neues Buch "Becoming" vorzustellen – und das sehr erfolgreich. Schon jetzt ist es wohl das meistverkaufte Buch des Jahres.

Bei einem ihrer Auftritte am Wochenende in Brooklyn, New York, sorgte sie mit ihrer Wortwahl für Aufregung. Sie echauffierte sich über die umstrittene Facebook-Chefin Sheryl Sandberg. Deren Buch von 2013 heißt "Lean in". Damit vertrat sie die Meinung, dass Frauen sich eben manchmal anstrengen müssten, Karriere und Familie zu vereinen.

"Diese Scheiße funktioniert nicht immer", sagte Obama im Barclay Centre am Wochenende. "Dieses Ganze: 'Du kannst alles haben' – nein, nicht zur gleichen Zeit", kritisierte sie die Einstellung, dass Gleichstellung einzig in der Verantwortung der Frauen läge. Für ihre Wortwahl erhielt sie sowohl Begeisterung – als auch Empörung.

Besuch nach Berlin und Paris abgesagt

Eigentlich wollte Obama in den nächsten Tagen auch nach Europa kommen. Doch nach dem Tod von Ex-US-Präsident George H. W. Bush hat sie ihren Besuch in Europa abgesagt. "Es ist mir wichtig, gemeinsam mit der Bush-Familie das beispielhafte Leben von Präsident George H. W. Bush zu feiern", teilte Michelle Obama am Sonntag auf Twitter mit. "Das wird meine Besuche in Paris und Berlin leider unmöglich machen."

Michelle Obama wollte ihre Memoiren am Mittwoch in Paris und am Donnerstag in Berlin vorstellen. Am Mittwoch findet in der Nationalen Kathedrale in Washington aber auch die zentrale Trauerfeier für Bush statt, am Tag darauf wird er in Texas beerdigt.

Obamas Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" war am 13. November weltweit zeitgleich erschienen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann Verlag) rangiert in Österreich derzeit an der Spitze der Bestsellerliste bei Sachbüchern, ebenso in Deutschland.

"Ich bin zutiefst berührt von der Begeisterung für meine Memoiren, und ich arbeite daran, meine Reise für nächstes Jahr neu zu planen", teilte Michelle Obama am Sonntag mit. Sie hoffe, dass Inhaber von Eintrittskarten für die Veranstaltungen Verständnis für ihren Wunsch hätten, an den Trauerfeierlichkeiten für Bush teilzunehmen. (red, APA, 3.12.2018)