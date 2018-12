Trump: China wird Zölle auf US-Autos senken

Nach dem G20-Gipfel herrscht zwischen den USA und China Tauwetter

Washington – China hat eingewilligt, Zölle auf Autos aus den USA zu "entfernen und zu senken", wie US-Präsident Donald Trump auf Twitter am Montagmorgen (MEZ) verkündete.

Momentan sind die Zölle bei 40 Prozent. Beim G20-Gipfel in Buenos Aires am Wochenende kam es zu einer Annäherung zwischen Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Die beiden hatten sich zu bilateralen Gesprächen am Rande des Gipfels getroffen. Dabei haben sie sich auf eine 90-tägiges "Waffenruhe" im seit Monate andauernden Handelsstreit geeinigt.

Eine Bestätigung für Trumps Tweet von chinesischer Seite liegt bisher nicht vor. (red, 3.12.2018)