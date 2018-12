Rechtspopulisten erreichen in Andalusien erstmals seit Jahrzehnten Mandate

Erste Ergebnisse zeigen die Sozialisten in Spaniens südlichster Region in Führung. Mit lediglich 34 der 109 Sitze sind sie jedoch weit von einer Mehrheit entfernt

Mit der 2013 gegründeten Partei Vox erreichen in Spanien erstmals seit Jahrzehnten Rechtspopulisten Mandate bei Regionalwahlen. Seit dem Ende der Militärdikatur wählten die Spanier kaum rechtspopulistisch. Nach ersten Ergebnissen aus der südlichen Region Andalusien erreicht Vox bei 98 Prozent Auszählungsgrad jedoch 12 Sitze im neuen Regioalparlament Andalusiens. Die Sozialisten dürften wohl die meisten Stimmen erreichen und 34 der 109 Sitze im nächsten Parlament stellen.

Marine Le Pen gratulierte den Rechtspopulisten via Twitter.

Die Konservativen dürften wohl 26 Sitze, Ciudadanos 21 und die Linkspopulistische Podemos 17 Sitze erreichen. Durch das aufgesplitterte Parlament könnte Vox letzten Endes sogar in die Rolle des Mehrheitsbeschaffers bei etwaigen Koalitionsverhandlungen kommen.

Hohe Arbeitslosigkeit

Die Wahlen gelten als Testwahlen für den sozialistischen Premier Pedro Sanchez und den neuen Obmann der Konservativen, Pablo Cassado. Im Mai 2019 stehen neben EU-Wahlen auch eine Zahl von Regionalwahlen in Spanien an. Andalusien hat eine der höchsten Arbeitslosenraten in Europa. Regelmäßig kommen zahlreiche Flüchtlinge und Migranten mit Booten aus Nordafrika in Andalusien an. (red, 2.11.2018)