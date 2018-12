Deutscher Luitz schlägt Hirscher in Beaver Creek

Der Deutsche gewinnt den RTL vor Hirscher und dem Schweizer Sensationsmann Tumler

Beaver Creek (Colorado) – Stefan Luitz hat am Sonntag den 60. Weltcupsieg von Marcel Hirscher verhindert. Der Deutsche setzte sich im Riesentorlauf von Beaver Creek (USA) in seinem zweiten Rennen nach dem Kreuzbandriss 0,14 Sekunden vor Hirscher und 0,51 vor dem Schweizer Überraschungsmann Thomas Tumler durch. Für Luitz war es der erste Sieg im Weltcup nach acht Podestplätzen, sechs im Einzel, zwei im Teambewerb.

"Ich hatte zwei, drei kleine Rutscher im Zielhang. Stefan ist das von Herzen zu vergönnen, weil er einen der schwersten und steinigsten Wege im Weltcup hatte. Ich bin gut dabei, jetzt heißt es dran bleiben. Es ist nicht geschlafen worden im Sommer", sagte Hirscher im ORF-Interview. "Es ist echt unglaublich, ich habe mir bei der Fahrt nicht gedacht, dass es so aus geht. Ein unglaubliches Gefühl", meinte Luitz.

"Wenn man dann gleich im ersten Rennen so belohnt wird, ist das wunderschön", sagte er nach dem ersten Riesentorlauf nach der Verletzungspause. Im Levi-Slalom im November hatte er sein Comeback gefeiert, sich aber nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Der drittplatzierte Tumler ist bereits 29 Jahre alt. Er stand zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podest und kam erst zum zweiten Mal in die Top Ten. Er stürmte von Platz 21 mit Laufbestzeit nach vorne.

Einzige weitere Österreicher in der Wertung des Riesentorlaufs waren Johannes Strolz auf Platz 23 und Philipp Schörghofer auf rang 29. Dominik Raschner schied im zweiten Durchgang aus, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Roland Leitinger hatten die Finalteilnahme verpasst. Unter den Ausgeschiedenen des ersten Laufes waren Mitfavorit Manuel Feller, Daniel Meier und Stefan Brennsteiner zu finden. (APA, 2.12.2018)

Weltcup-Riesentorlauf der Herren am Sonntag in Beaver Creek (USA):

1. Stefan Luitz (GER) 2:36,38

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,14

3. Thomas Tumler (SUI) +0,51

4. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,67

5. Loic Meillard (SUI) +0,84

6. Matts Olsson (SWE) +0,90

7. Mathieu Faivre (FRA) +0,91

8. Ted Ligety (USA) +1,10

. Riccardo Tonetti (ITA) +1,10

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,12

11. Rasmus Windingstad (NOR) +1,27

12. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +1,30

13. Gino Caviezel (SUI) +1,55

14. Alexis Pinturault (FRA) +1,56

15. Tommy Ford (USA) +1,69

16. Manfred Mölgg (ITA) +1,84

17. Alexander Schmid (GER) +1,93

18. Brian McLaughlin (USA) +2,00

19. Erik Read (CAN) +2,06

. Adam Zampa (SVK) +2,06

21. Thomas Fanara (FRA) +2,11

22. Ryan Cochran-Siegle (USA) +2,21

23. Johannes Strolz (AUT) +2,39

24. Fritz Dopfer (GER) +2,59

25. Elia Zurbriggen (SUI) +2,60

26. Zan Kranjec (SLO) +2,65

27. Marco Odermatt (SUI) +2,74

28. Kjetil Jansrud (NOR) +3,44

29. Philipp Schörghofer (AUT) +5,55

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Daniel Meier, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller (AUT) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Dominik Raschner (AUT)