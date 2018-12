20.000 Weihnachtsmänner sammelten Geld für guten Zweck in Turin

Die Spendenaktion in der norditalienischen Stadt fand bereits zum neunten Mal statt

Turin – Tausende Weihnachtsmänner haben sich am Sonntag in Turin zu einer Spendenaktion versammelt. Die Männer und Frauen in roten Weihnachtsmann-Kostümen und mit weißen Bärten kamen in der norditalienischen Stadt zusammen, um Geld für ein Kinderkrankenhaus zu sammeln. Die Aktion fand bereits zum neunten Mal statt. Nach Angaben der Organisatoren nahmen 20.000 Menschen teil – ein Rekord.

"Es ist ein außergewöhnlicher Anblick", sagte Turins Bürgermeisterin Chiara Appendino italienischen Medien. "Weihnachten ist ein magischer Moment und eine Feier, aber es ist auch die Zeit, um an diejenigen zu denken, die in Schwierigkeiten sind." Die Spendeneinnahmen gehen an das Krankenhaus Regina Margherita. (APA, 2.12.2018)