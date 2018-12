Chelsea hielt mit Sieg gegen Fulham Kontakt zur Spitze

Die Blues gewinnen gegen das Tabellenschlusslicht mit 2:0

London – Chelsea hat am Sonntag mit einem Pflichtsieg gegen den Lokalrivalen Fulham in der englischen Fußball-Premier-League den Anschluss an die Spitze gewahrt. Die "Blues" setzten sich gegen das Tabellenschlusslicht zu Hause mit 2:0 (1:0) durch.

Die Tore im Lokalduell im Südwesten Londons erzielten Pedro (4.) und Ruben Loftus-Cheek (82.). Chelsea liegt damit weiter sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, der bereits am Samstag Mittelständler Bournemouth mit 3:1 bezwungen hatte. (APA, 2.12.2018)