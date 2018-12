"Tatort: Wir kriegen euch alle": Top oder Flop?

foto: orf/br/hendrik heiden

"In der Hauptsache geht es dann aber weniger um Technologie und Horror und mehr um Kindesmissbrauch sowie die schwerwiegenden Folgen davon. Die Spur, die sich auftut, verfolgt Ivo Batic in einer Selbsthilfegruppe. In die schleust er sich ein, was sich im Nachhinein als nicht sehr tolle Idee herausstellt, wie sich überhaupt einige Ermittlungserfolge eher sehr zufällig ergeben. Egal, spannend ist's, und am Ende gibt es jedenfalls keine strahlenden Kinderaugen, schreibt Doris Priesching im TV-Tagebuch des STANDARD.