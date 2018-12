Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Euro 2020 aus Dublin

Für das ÖFB-Team wird es wieder ernst: In Dublin werden die Quali-Gruppen zur Euro 2020 ausgelost. Österreich wird aus Topf zwei gezogen.

Dublin – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hofft bei der Auslosung (12.00 Uhr MEZ/live ORF eins) in Dublin auf eine machbare Qualifikationsgruppe für die Teilnahme an der EURO 2020. Die Chancen dafür sind durchaus gegeben: Das ÖFB-Team wird aus Topf zwei gezogen und kann daher nur auf ein wirklich großes Kaliber treffen. Die jeweiligen Top 2 der zehn Gruppen sind bei der Endrunde dabei. (APA, red, 2.12.2018)

Gruppe A: England,

Gruppe B: Portugal,

Gruppe C: Niederlande,

Gruppe D: Schweiz,

Gruppe E: Kroatien,

Gruppe F: Spanien,

Gruppe G: Polen,

Gruppe H: Frankreich,

Gruppe I: Belgien,

Gruppe J: Italien,

Die Topfeinteilung:



Nations-League-Sieger-Topf: Schweiz, Portugal, Niederlande, England

Topf 1: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Kroatien, Polen

Topf 2: Deutschland, Island, Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden, Russland, ÖSTERREICH, Wales, Tschechien

Topf 3: Slowakei, Türkei, Irland, Nordirland, Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland, Bulgarien, Israel

Topf 4: Ungarn, Rumänien, Griechenland, Albanien, Montenegro, Zypern, Estland, Slowenien, Litauen, Georgien

Topf 5: Mazedonien, Kosovo, Weißrussland, Luxemburg, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldau, Gibraltar, Färöer

Topf 6: Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Die Qualifikation wird in zehn Gruppen zu fünf oder sechs Mannschaften ausgetragen. Gespielt wird zwischen 21. März und 19. November 2019. Die Erst- und Zweitplatzierten (gesamt 20) qualifizieren sich für die Endrunde 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf europäischen Städten. Die restlichen vier Plätze werden im März 2020 via Nations-League-Play-off ausgespielt.

Die Teams aus dem Nations-League-Sieger-Topf kommen fix in einer Fünfer-Gruppe, damit sie im Juni 2019 zwei freie Termine haben, um die Nations-League-Endrunde auszuspielen.