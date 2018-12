Regierung plant offenbar Aus für Plastiksackerl

Ab Jänner 2020 sollen Plastiksackerl im Handel verboten werden, zitiert die Kronen-Zeitung Regierungsvertreter

Wien – "Das ist ein großer Tag in der Umweltpolitik." Mit diesen Worten zitiert die Krone Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Diese meint damit das Verbot von Plastiksackerln, das die Regierung nun offenbar auf den Weg bringen will. Erlaubt sein sollen dann nur noch biologisch voll abbaubare Plastikbeutel. Das Verbot ist nicht Teil des Regierungsprogramms. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wolle mit dem Verbot "ein neues Umweltbewusstsein schaffen und dem Trend der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken."

Bisher setzte man auf Freiwilligkeit

Schon in den vergangenen Jahren wurde in Österreich dem Plastik bereits der Kampf angesagt – allerdings basierte dementsprechendes Engagement häufig auf Freiwilligkeit. So schlossen sich 2016 beispielsweise mehrere Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel zusammen, um Gratis-Plastiksackerl zu reduzieren.

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft wies die Umweltorganisation Greenpeace vor wenigen Tagen auf die enorme Summe an Wegwerfsackerl aus Plastik in der Bekleidungsbranche hin. Laut Berechnungen der NGO wandern in Österreich rund 80 Millionen Sackerl pro Jahr über den Ladentisch. Teilweise sogar kostenfrei.

Greenpeace begrüßt Schritt, warnt aber auch

"Wir begrüßen die Ankündigung der Bundesregierung, dem Wegwerfsackerl aus Plastik ein Ende zu setzen", sagt Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit in einer ersten Reaktion. Jetzt dürfe die Regierung aber auf keine falschen Lösungen setzen: "Wenn die 750 Millionen Wegwerfsackerl aus Plastik mit Wegwerfsackerl aus Bio-Plastik oder Papier ersetzen, haben wir der Umwelt keinen Gefallen getan. Ministerin Köstinger muss garantieren, dass es zu einer Reduktion der Abfallflut und nicht zu einer Problemverlagerung auf andere Verpackungsmaterialien kommt", sagt Egit.

Ein Verbot der Wegwerfsackerl aus Plastik müsse zu einer Reduktion der Abfallmengen führen und dürfe das Abfallproblem nicht auf andere Materialien verlagern, die eine ähnlich schlechte Ökobilanz aufweisen, wie das Plastiksackerl.

EU stimmte bereits ab

Im Oktober stimmte das EU-Parlament über ein Verbot von Einweg-Kunststoffartikeln ab. Bis Ende des Jahres sollen nun die finalen Verhandlungen abgeschlossen werden. Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel aus Plastik zu verbannen. Sie legte sich damit mit der Kunststoffbranche an, die laut Behördenangaben 2015 einen Umsatz von 340 Milliarden Euro machte und 1,5 Millionen Menschen beschäftigte. Verboten werden sollen jedoch nur Gegenstände, für die es aus Sicht der Kommission bereits Alternativen gibt.

Bei dem Kommissionsvorschlag handelt es sich um eine EU-Richtlinie, die Mitgliedstaaten haben dabei nach der finalen Einigung in der Regel zwei Jahre Zeit, die entsprechenden Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. (red, APA, 2.12.2018)