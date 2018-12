Rückstand auf Spitze zunächst auf drei Punkte reduziert

Madrid – Real Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter FC Sevilla zumindest für einen Tag auf drei Punkte reduziert. Der Champions-League-Sieger feierte gegen Valencia dank eines Eigentores von Daniel Wass (8.) und eines Treffers von Lucas Vazquez (83.) einen 2:0-Heimsieg und schob sich an die fünfte Stelle. (APA, 1.12.2018)