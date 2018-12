Schmidhofer-Double in Lake Louise

Einen Tag nach ihrem ersten Weltcupsieg gewinnt sie auch die zweite Abfahrt in Lake Louise – Hütter vor Gisin auf Platz zwei

Lake Louise – Nicole Schmidhofer räumt in Kanada ab, was es abzuholen gibt. Die Steirerin gewann rund 24 Stunden nach ihrem ersten Weltcupsieg auch die zweite Abfahrt in Lake Louise. Mit Platz zwei durch Cornelia Hütter (0,44) durfte der ÖSV einen Doppelsieg bejubeln. Die Schweizerin Michelle Gisin (0,47) landete vor Mikaela Shiffrin (USA/0,63) auf dem dritten Rang.

Mit Ramona Siebenhofer (0,84) als Sechster und Stephanie Venier (1,39) auf Platz neun kamen insgesamt vier ÖSV-Läuferinnen unter die besten zehn. Anna Veith (1,72) kam über Rang 15 nicht hinaus. (red, 1.12.2018)

Zweite Weltcup-Abfahrt der Damen in Lake Louise:

1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:47,68 Min.

2. Cornelia Hütter (AUT) +0,44

3. Michelle Gisin (SUI) +0,47

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0,63

5. Nicol Delago (ITA) +0,73

6. Ramona Siebenhofer (AUT) +0,84

7. Nadia Fanchini (ITA) +0,95

8. Corinne Suter (SUI) +1,28

9. Stephanie Venier (AUT) +1,39

10. Ester Ledecka (CZE) +1,43

11. Kira Weidle (GER) +1,54

12. Joana Hählen (SUI) +1,56

13. Christine Scheyer (AUT) +1,59

14. Ilka Stuhec (SLO) +1,60

15. Anna Veith (AUT) +1,72

16. Federica Brignone (ITA) +1,80

17. Romane Miradoli (FRA) +1,85

18. Viktoria Rebensburg (GER) +1,86

19. Jasmine Flury (SUI) +1,95

. Ricarda Haaser (AUT) +1,95

weiter:

23. Nina Ortlieb (AUT) +2,18

27. Mirjam Puchner (AUT) +2,40

28. Tamara Tippler (AUT) +2,62

Ausgeschieden: Tina Weirather (LIE)