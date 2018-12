Fünf am Stockerl: Franz gewinnt Super G in Beaver Creek

Schweizer Caviezel Zweiter – Aamodt Kilde, Paris und Svindal ex-aequo auf Platz drei

Beaver Creek – Max Franz feiert in der noch relativ jungen Skisaison seinen bereits zweiten Erfolg und seinen gesamt dritten im alpinen Ski-Weltcup. Nach dem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise gewann der Kärntner am Samstag auch den Super-G von Beaver Creek. Kurios war bei dem von immer stärker werdenden Schneefall geprägten Rennen, dass mit dem Italiener Dominik Paris und den Norwegern Aleksander Aamodt Kilde und Aksel Lund Svindal gleich drei Athleten mit 0,41 Sekunden Rückstand ex-aequo auf Platz drei landeten. Zweiter wurde der heuer auffällig starke Schweizer Mauro Caviezel mit 33 Hundertstel Rückstand.

Christoph Krenn (0,46) belegte als zweitbester Österreicher unmittelbar vor Vincent Kriechmayr (+0,58) und Matthias Mayer (0,61) Rang sechs. Er überraschte mit Startnummer 35. Beaver-Creek-Spezialist Hannes Reichelt vermied im Schlussteil einen Sturz, fand sich am Ende nicht unter den Besten.

"Ich habe oben eine Kurve verhaut, das war ein weiter Weg. Da habe ich sehr geschimpft und dann bin ich Vollgas drauflos gefahren. Unten runter war es ein wilder Ritt", sagte der Franz in einem ersten ORF-Interview.

Das Rennen musste wegen starken Schneefalls zweimal um jeweils eine halbe Stunde verschoben werden, fand schließlich auf verkürzter Strecke statt. (red, 1.12.2018)