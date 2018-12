LASK und Hartberg trennen sich spektakulär mit 3:3

Die Oberösterreicher und die starken Steirer verlangen einander alles ab und teilen sich am Ende die Punkte

Salzburg-Verfolger LASK hat sich am Samstagabend im Heimspiel der 16. Runde der Fußball-Bundesliga mit einem 3:3 (2:2) gegen Aufsteiger Hartberg begnügen müssen. Dominik Frieser (21., 40.) und Gernot Trauner (77.) bzw. Christian Ilic (32.) und der überragende Florian Flecker (44., 70.) erzielten die Treffer in der überaus spektakulären Partie vor 4.957 Zuschauern in der TGW Arena in Pasching.

Der LASK ist damit schon seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, sein Rückstand auf Titelverteidiger Salzburg könnte aber am Sonntag auf 14 Zähler anwachsen, sollten die "Roten Bullen" den erwarteten Heimsieg über den Vorletzten Altach feiern. Die Hartberger blieben nach ihrem ersten Saison-Remis vorerst drei Punkte vor Sturm Graz, das erst am Sonntag (17.00 Uhr) den Tabellenvierten WAC empfängt, Sechster.

Frischer Wind

Der LASK machte von Beginn weg das Spiel und hätte eigentlich schon in der 17. Minute in Führung gehen müssen, doch der aufgrund der Verletzung von Yusuf Otubanjo als Mittelstürmer aufgebotene Frieser scheiterte an Florian Faist, der mit einer Fußabwehr im direkten Duell glänzte. Der 29-Jährige war auch sonst ein würdiger Ersatzmann für den an einer Oberschenkelzerrung laborierenden Stammtorhüter Rene Swete.

In dieser Tonart ging es zunächst weiter. Nach einem Doppelpass von Joao Victor mit Frieser, der den Ball per Ferse zurückspielte, spitzelte Ivan Ljubic den Ball gerade noch ins Tor-Aus (20.). Wenig später durften die Gastgeber über die hochverdiente Führung jubeln: Nach Pass von Thomas Goiginger ließ Frieser Thomas Rotter aussteigen und auch Faist keine Chance.

Effizient

Hartberg erwies sich allerdings in der Folge als Meister der Effizienz und nutzte gleich die erste Kontermöglichkeit eiskalt: Nach einem perfekten Lochpass von Fabian Schubert stürmte Flecker an LASK-Goalie Alexander Schlager vorbei und spielte den Pass zurück in die Strafraum-Mitte, wo Ilic leichtes Spiel hatte und auf 1:1 stellte.

Zwar gingen die Oberösterreicher nach einem Stanglpass von Reinhold Ranftl auf Frieser neuerlich in Führung. Aber nur vier Minuten später fiel neuerlich der Ausgleich, der wieder aus einem blitzschnellen Gegenangriff resultierte. Diesmal schloss Flecker nach Idealpass von Rajko Rep selbst ab.

Und weiter

Nach dem Wechsel hatte Flecker die Chance aufs nächste Tor, doch LASK-Kapitän Gernot Trauner rettete vor der Linie (51.). Auf der Gegenseite zeichnete sich dann Faist ein weiteres Mal aus, als er nach einer Freistoßflanke von Peter Michorl einen Trauner-Kopfball mit einer Glanzparade in den Corner lenkte (55.). Auch danach blieb der LASK am Drücker, fing sich aber das dritte Kontertor ein: Wieder spielte Rep perfekt auf Flecker, der mustergültig von der Strafraumgrenze abschloss.

Diesmal schlug der LASK zurück, Trauner traf im Anschluss an einen Eckball nach Michorl-Flanke per Kopf zum 3:3. Und fast in derselben Minute hätte es 4:3 geheißen: Frieser scheiterte zunächst im direkten Duell an Faist, ehe es den Hartbergern gelang den Ball in extremis ins Tor-Aus zu spielen. Faist entschärfte dann auch noch einen Gewaltschuss von Philipp Wiesinger (88.) und rettete Hartberg den Punkt. (APA, 1.12.2018)

Fußball-Bundesliga (16. Runde):

LASK – TSV Hartberg 3:3 (2:2).

Pasching, TGW-Arena, 4.957, SR Weinberger.

Torfolge:

1:0 (21.) Frieser

1:1 (32.) Ilic

2:1 (40.) Frieser

2:2 (44.) Flecker

2:3 (70.) Flecker

3:3 (77.) Trauner

LASK: A. Schlager – Ramsebner, Trauner, Wiesinger – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger (63. Tetteh), Frieser, Joao Victor (89. Jamnig)

Hartberg: Faist – Blauensteiner, Rotter, Siegl, Rasswalder – Kainz, Ljubic – Flecker, Rep (84. Sittsam), Ilic – Schubert (80. Kovacevic)

Gelbe Karten: Michorl, Holland bzw. Rasswalder, Schubert, Rotter