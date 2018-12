US-Märkte bleiben am Mittwoch wegen Tod von Ex-Präsident Bush zu

An den Aktienbörsen NYSE und Nasdaq wird kein Handel stattfinden

New York – Am Mittwoch (5. Dezember) findet in den USA wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush kein Handel an den Aktienbörsen NYSE und Nasdaq statt. Das berichteten am Samstag US-Medien übereinstimmend.

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von 1989 bis 1993 war am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 94 Jahren gestorben. Der aktuelle Präsident Donald Trump hatte den Mittwoch zuvor zum Nationalen Trauertag erklärt. (APA, 1.12.2018)