Hebein hält erste Rede als Spitzenkandidatin vor Wiener Grünen-Basis

Bei der Landesversammlung wird auch der neue Landessprecher gewählt

Wien – Die Wiener Grünen treffen sich am Samstag zu einer Landesversammlung. Dabei wird sich die frisch gekürte neue Nummer eins der Partei, Birgit Hebein, erstmals der eigenen Basis präsentieren. Hebein wird am Vormittag ihre erste große Rede als Spitzenkandidatin und designierte Nachfolgerin von Maria Vassilakou halten. Sie war zu Wochenbeginn als Siegerin aus der Spitzenbriefwahl hervorgegangen.

Die Landesversammlung beginnt planmäßig um 9.30 Uhr. Es gibt eine Verspätung.

Das Gremium tagt ab 9.30 Uhr in einem Veranstaltungszentrum in Floridsdorf. Dass dabei auch schon verkündet wird, wann die Noch-Gemeinderätin Hebein Vassilakou als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin beerbt, gilt allerdings als ausgeschlossen. Das soll erst in den nächsten Wochen geklärt werden. Vassilakou will sich spätestens im kommenden Juni zurückziehen.

Nur Tage nach der Kür ihrer neuen Frontfrau fällen die Grünen aber bei der Landesversammlung jedenfalls noch eine weitere Personalentscheidung. Am Nachmittag wird der neue Landessprecher oder die neue Landessprecherin gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Joachim Kovacs hat sich bereits im Sommer aus dieser Funktion zurückgezogen. (APA, 1.12.2018)