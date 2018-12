Ehemaliger US-Präsident George H. W. Bush senior gestorben

1989 wurde der Vizepräsident von Ronald Reagan selbst US-Präsident. Doch schon nach vier Jahren wurde er von Bill Clinton aus dem Amt gedrängt.

Ob er gelitten hat am miserablen Ruf seines Sohnes, ist nicht bekannt. Dazu war George Bush Senior einfach zu sehr alte Schule – einer, der mit stoischer Miene überspielte, was ihn innerlich erregt haben mag. Jedenfalls gab es zuletzt kaum einen Amerikaner, der nicht automatisch an den jungen Bush dachte, an George W., wenn vom alten die Rede war.

"Sie mag ich ja, Sir – aber Ihr Sohn, der läuft einfach neben der Spur." So ungefähr, schilderte ein Vertrauter namens Ron Kaufman, habe es oft geklungen. Vor allem in den Jahren 2005 bis 2007, als es so aussah, als würde der umstrittene Militäreinsatz im Irak vollends aus dem Ruder laufen. Nicht selten, so Kaufman, habe sich der Familienpatriarch gefühlt wie ein Football-Zuschauer, der an der Seitenlinie mit ansehen muss, wie sich der Spross mit seiner Mannschaft blamiert. Ehrgeizig, aber hilflos.

Und auch was den aktuellen US-Präsidenten betrifft: George Bush senior behielt zumeist für sich, was er über Donald Trump dachte.

Präsident Nummer 41

Bush, der Ältere, war der 41. Präsident der Vereinigten Staaten, der Junior die Nummer 43. Während die 43 noch jahrelang heftige Debatten auslöste, hatte sich über die 41 schon lange der Schleier des Vergessens gelegt. Roosevelt und Kennedy, Reagan und Clinton – ja, das sind die Namen, an denen gemessen wird, wer im Weißen Haus regiert. Nicht George Bush.

Sein Vater Prescott, ein Börsenbroker, schaffte es bis zum Senator in Washington. Seine Mutter Dorothy Walker stammte aus einer betuchten Unternehmerfamilie. Standesgemäß studiert George – geboren 1924 in Massachusetts – an der Eliteuniversität Yale, nachdem er im Zweiten Weltkrieg Bombenflugzeuge gesteuert und einen Flaktreffer in der Nähe der Pazifikinsel Chichi Jima nur knapp überlebt hatte, aus dem Wasser gefischt von der Besatzung eines U-Boots.

Aus dem Krieg heimgekehrt, heiratet er seine High-School-Flamme Barbara Pierce, mit der er in der Folge sechs Kinder hat, wobei eine Tochter im Alter von drei Jahren stirbt. Aufgewachsen im behüteten Milieu des Ostküsten-Establishments, geht Bush nach Texas, um in den Ölfeldern von Odessa sein Glück zu suchen. Noch 1964, als er seine erste Senatswahl bestreitet und mit Pauken und Trompeten verliert. verhöhnen in seine Gegner als "den einzigen Texaner, der seine Bohnen mit Hummer isst".

Zunächst Erfolgloser Wahlkämpfer

1966 zieht er ins Repräsentantenhaus, vier Jahre darauf stellt er sich zum zweiten Mal einem Senatsvotum und zieht erneut den Kürzeren. Dafür macht ihn Präsident Richard Nixon zum UN-Botschafter – aus denselben Gründen, aus denen ihn wohlwollende Alpha-Politiker immer wieder befördern werden. Charisma hat Bush nicht, auf Wahlkampfbühnen steht er meist im Schatten talentierterer Redner. Seine Stärke ist die Loyalität, er versteht es, belastbare Netzwerke zu knüpfen.

1974 wird er Botschafter in China, 1976/77 leitet er die CIA. 1980 greift er erstmals nach der Präsidentschaftskandidatur der Republikaner – freilich chancenlos gegen Ronald Reagan, den weitaus besseren Kommunikator. Reagan gewinnt das Duell gegen Jimmy Carter, er kürt den Republikaner Bush zu seinem Stellvertreter, weil er ihn für weniger gefährlich hält als Gerald Ford, den profilierteren Bewerber, der selber bereits im Weißen Haus residierte und den Eindruck erweckt, er wolle Ko-Präsident werden, nicht Vize.

Vizepräsident mit "Erinnerungslücken"

Als Reagans Stab ein geheimes Dreiecksgeschäft einfädelt – Waffenexporte in den Iran Khomeinis, um vom Profit die Rebellion der Contras in Nikaragua zu finanzieren – weiß Bush Bescheid. Später, vor Untersuchungsausschüssen, häufen sich seine "Erinnerungslücken".

Während er die Klippen der Iran-Contra-Affäre unbeschadet umschiffen kann, wird ihm ein anderes Kapitel zum Verhängnis. Als er sich 1988 mit Michael Dukakis ums Oval Office duelliert, verspricht er etwas: "Read my lips!" (Lest meine Lippen). Unter keinen Umständen werde er an der Steuerschraube drehen. Zwar gewinnt er die Wahl, doch seine Glaubwürdigkeit nimmt schweren Schaden, weil zwei Jahre später in prekärer Kassenlage die Einkommenssteuern eben doch steigen.

1992 wird er bei einer Wahl, die ganz im Zeichen einer Wirtschaftskrise steht, von Bill Clinton, dem aufstrebenden Gouverneur von Arkansas, besiegt. Ausgerechnet er, der gefeierte Weltstaatsmann, der König des Augenmaßes.

Geschickter Diplomat und bekannte Teufel

Nach dem Berliner Mauerfall hatte Bush alles unterlassen, was als Siegerpose hätte gedeutet werden können. Nichts sollte die Generäle in Moskau veranlassen, doch noch Panzer rollen zu lassen, nichts sollte den Reformer Michail Gorbatschow in Verlegenheit bringen.

Im Sommer 1990, nach dem Überfall Saddam Husseins auf Kuwait, schmiedete er mit großem diplomatischem Geschick eine breite Koalition, der so unwahrscheinliche Partner wie die Sowjetunion und Syrien angehörten. Nach dem Blitzsieg des Golfkrieges ließ er die amerikanischen Truppen an der irakischen Grenze Halt machen, sodass Saddam seine Macht retten konnte. Da war er ganz der vorsichtige Rechner mit kühler, fast zynischer Maxime: "Better the devil you know than the devil you don’t" (Besser der Teufel, den du kennst als jener, den du nicht kennst).

Im Alter von 94 Jahren starb George Herbert Walker Bush am Abend des 30. November 2018 in Houston, Texas. (Frank Herrmann, 1.12.2018)