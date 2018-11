Mainz weiter im Aufwind

1:0 gegen Düsseldorf dritter Sieg in jüngsten vier Runden

Düsseldorf – Der FSV Mainz 05 ist in der deutschen Fußball-Bundesliga aktuell gut unterwegs. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz zum Auftakt der 13. Runde bei Fortuna Düsseldorf 1:0 und fixierte damit den dritten Sieg in den jüngsten vier Runden. Karim Onisiwo wirkte erst ab der 85. Minute mit, Philipp Mwene stand nicht im Kader. Bei den Verlierern spielte Kevin Stöger durch.

Zum Matchwinner avancierte Jean Philippe Mateta mit seinem Tor in der 67. Minute. Düsseldorf, das zuletzt ein beachtliches 3:3 gegen Bayern München geholt hatte, ist nach wie vor nur Vorletzter. (APA, 30.11.2018)